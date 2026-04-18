Cuando Estados Unidos lanzó una ofensiva militar contra Irán, provocó un aumento en el costo del combustible.

La decisión tomada por el presidente Donald Trump de involucrarse en el conflicto ya genera estimados por encima de las proyecciones que se tenían sobre los aumentos en el costo de la vida, que pudiesen llevar a que los recipientes del Seguro Social vean sus beneficios aumentados en hasta un 3.2% durante el año 2027, publicó este sábado The Motley Fool, una empresa privada de servicios financieros y asesoramiento de inversiones.

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Según la publicación, previo a la guerra se espera que el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) fuese de 1.7% para el año 2027 en el Seguro Social. Representaba una disminución, comparado con que en este 2026 se concedió un aumento de 2.8% respecto al COLA.

Pero, las presiones económicas registradas tras esta guerra contra Irán, que inició el pasado 28 de febrero, las proyecciones se han disparado. Se le atribuye al aumento al costo en el combustible que se ha registrado.

La publicación establece que la organización independiente The Senior Citizens League (TSCL) prevé que el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 sea nuevamente de 2.8%, similar al del otorgado en este año. Mientras, la analista independiente de políticas de la Seguridad Social y Medicare, Mary Johnson, fue la que anticipó que el aumento de 2027 será del 3.2%, casi el doble de su pronóstico anterior del 1.7% previo al inicio de la guerra con Irán.

Bajó el análisis realizado, ambos estimados redondean a una proyección de aumento en el COLA de 3%. Si finalmente se concede ese por ciento como incremento del COLA para el Seguro Social, el beneficiario promedio, que en Estados Unidos recibe $2,079.49 mensuales, vería un aumento de más de $62 dólares en su pago mensual.

En Puerto Rico, se estima que el promedio de beneficio del Seguro Social ronda entre $1,100 a $1,300 aproximadamente. Si finalmente se concede un aumento que ronde en el 3%, el aumento sería de alrededor de $33 a $39 mensuales.

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Sin embargo, no se sabrá cuándo finalmente se concederá del COLA hasta que la Administración del Seguro Social haga el anuncio a finales de octubre, como es costumbre.

Si se concede el aumento proyectado, sería el sexto año consecutivo que se genera un incremento en el COLA de sobre 2.5% o más de manera anual. La última vez que esto ocurrió este panorama hace tres décadas.

Cabe destacar que el máximo que una persona puede recibir del Seguro Social es de $4,152 para este año 2026. Mientras, la edad para reclamar el beneficio completo son 67 años.

En Puerto Rico, los beneficiarios no reciben el Seguro Social Suplementario, el cual también se prevé que aumente en el próximo año como consecuencia del aumento en el COLA.

Este impacto del COLA se da en momentos en que la caja del Seguro Social se achica. Informes emitidos por el ente indican que, si el Congreso no toma acción, los beneficios del Seguro Social podrían reducirse en un 20% para el 2034.