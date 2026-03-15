El panorama financiero del sistema de retiro en Estados Unidos vuelve a encender alertas.

Nuevas proyecciones indican que el fondo que financia gran parte de los beneficios del Seguro Social podría enfrentar un déficit en menos de una década si no se adoptan reformas para fortalecer el programa.

Según publicó El Diario New York, un análisis reciente de la Congressional Budget Office (CBO) advierte que el fondo fiduciario encargado de pagar los beneficios de jubilación y sobrevivientes —conocido como Old-Age and Survivors Insurance (OASI)— podría quedarse sin reservas en 2032.

No obstante, el posible agotamiento del fondo no significaría el fin de los pagos del Seguro Social. En ese escenario, el sistema seguiría recibiendo ingresos a través de los impuestos sobre la nómina, pero estos solo alcanzarían para cubrir una parte de los beneficios programados.

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Según el informe, si no se toman medidas, los ingresos del sistema serían insuficientes para pagar el monto total de los beneficios que actualmente establece la ley.

El Seguro Social se financia a través de dos fondos fiduciarios principales.

El primero es el fondo de jubilación y sobrevivientes (OASI), que cubre la mayor parte de los pagos para personas retiradas y familiares de trabajadores fallecidos.

El segundo es el Social Security Disability Insurance (DI), que proporciona beneficios a trabajadores con discapacidad.

Las proyecciones del CBO indican que la combinación de ambos fondos podría agotarse en 2033, un año antes de lo estimado en informes previos.

El reporte anual publicado anteriormente por la Administración del Seguro Social calculaba que los fondos podrían mantenerse solventes hasta 2034. En ese escenario, el sistema solo tendría recursos para pagar alrededor del 81% de los beneficios previstos.

El impacto potencial de esta situación es considerable. Actualmente, más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben algún tipo de pago del Seguro Social.

Para muchos jubilados, estos beneficios representan una fuente clave de ingresos. Datos recientes muestran que casi nueve de cada diez estadounidenses mayores de 65 años reciben pagos del programa.

Además, para unos 24 millones de adultos mayores —más del 40% de los beneficiarios en ese grupo de edad— el Seguro Social representa al menos la mitad de sus ingresos totales.

Estrategias para aumentar los beneficios

Ante la incertidumbre sobre el futuro del sistema, especialistas en finanzas recomiendan fortalecer la planificación del retiro.

El monto del beneficio mensual se calcula, en general, con base en los 35 años de mayores ingresos de una persona. Por ello, aumentar el salario en los años previos a la jubilación puede ayudar a mejorar el pago final.

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Otra estrategia es retrasar el inicio del cobro del Seguro Social. Aunque los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios desde los 62 años, hacerlo reduce el monto mensual.

En cambio, posponer el retiro más allá de la edad plena de jubilación puede incrementar el beneficio cerca de un 8% por cada año adicional hasta los 70 años.

De acuerdo con datos de enero de 2026, el beneficio mensual promedio para trabajadores jubilados es de aproximadamente 2,071 dólares.

Sin embargo, quienes retrasan el retiro y cumplen ciertos requisitos pueden recibir montos considerablemente más altos. Ese mismo año, el beneficio máximo para una persona que se jubila a los 70 años puede alcanzar los 5,181 dólares mensuales.

Aunque las proyecciones generan preocupación, expertos coinciden en que el sistema todavía puede ser reformado antes de que se agoten los fondos.

Cualquier cambio dependerá del Congreso de Estados Unidos, que podría optar por diversas medidas para fortalecer el programa, como aumentar impuestos, ajustar beneficios o aplicar una combinación de ambas estrategias.

Mientras tanto, los especialistas recomiendan a los trabajadores complementar su planificación con ahorro personal y asesoría financiera para garantizar una mayor estabilidad durante la jubilación.