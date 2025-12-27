Más de 75 millones de estadounidenses que dependen de los beneficios del Seguro Social experimentarán varios cambios importantes a partir de 2026.

Esto incluye un aumento en sus pagos mensuales, nuevos límites de ingresos para quienes continúan trabajando y la eliminación casi total de los cheques en papel.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) detalló las modificaciones, que entrarán en vigor principalmente en enero del próximo año.

Aumento en los pagos mensuales

Los beneficiarios recibirán un aumento de 2.8% en sus pagos mensuales, correspondiente al ajuste por costo de vida (COLA). El incremento comenzará a reflejarse en los pagos de enero de 2026 para quienes reciben Seguro Social, mientras que los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) lo verán el 31 de diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

Según la SSA, el ajuste representará un aumento promedio de unos $56 mensuales. Por ejemplo, un trabajador jubilado que actualmente recibe $2,015 al mes pasará a cobrar aproximadamente $2,071. En el caso de una pareja jubilada, el pago mensual aumentará de $3,120 a $3,208.

Los beneficiarios recibirán notificaciones por correo con los detalles del ajuste, y quienes tengan una cuenta en línea de my Social Security podrán consultar la información digitalmente.

Aumento en el beneficio máximo

El beneficio mensual máximo para quienes se jubilan a la edad plena también aumentará. En 2026, el tope será de $4,152, frente a los $4,018 establecidos para 2025.

El monto que recibe cada persona depende de su historial de ingresos durante su vida laboral y del momento en que decide jubilarse.

Nuevos límites de ingresos para quienes trabajan

Las personas que comienzan a recibir beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación podrán ganar hasta $24,480 anuales en 2026 sin que se les retengan beneficios. Por encima de ese límite, se descontará $1 por cada $2 adicionales que se ganen.

En el año en que el beneficiario alcanza la edad plena de jubilación, el límite de ingresos será más alto: $65,160 anuales. En ese caso, se retendrá $1 por cada $3 ganados sobre ese umbral.

Estos límites representan un aumento con respecto a los vigentes en 2025.

Cambios en beneficios por discapacidad

Quienes reciben beneficios por incapacidad (SSDI) también verán ajustes en los límites de ingresos. En 2026, los beneficiarios que no son ciegos podrán ganar hasta $1,690 mensuales sin afectar su elegibilidad, mientras que para las personas ciegas el límite será de $2,830 al mes.

PUBLICIDAD

Además, el umbral del período de prueba laboral aumentará de $1,160 a $1,210 mensuales, permitiendo a los beneficiarios evaluar su capacidad para trabajar sin perder inmediatamente sus beneficios.

Fin de los cheques en papel

Otro cambio significativo será la transición casi total a pagos electrónicos. A partir de 2026, el Seguro Social emitirá los pagos mensuales principalmente mediante depósito directo o tarjetas de débito prepagadas.

La SSA comenzó a implementar esta medida en septiembre con el objetivo de reducir costos, prevenir fraudes y garantizar pagos más rápidos y seguros. Los beneficiarios que aún reciben cheques en papel han sido notificados sobre las nuevas opciones de pago.

Aunque los cheques debían eliminarse por completo a finales de 2025, algunas personas podrían seguir recibiéndolos si no cuentan con otra forma de acceso. Actualmente, menos del 1% de los beneficiarios aún cobra mediante cheque físico.