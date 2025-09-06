Des Moines, Iowa. El sorteo de Powerball se celebrará este sábado y podría otorgar el segundo premio más alto en la historia de la lotería: un estimado de 1,800 millones de dólares.

El premio ha ido aumentando tras más de 40 sorteos consecutivos sin que nadie haya acertado los seis números del juego. Cada vez que no hay un ganador, el premio acumulado se transfiere al siguiente sorteo.

Las bajas probabilidades de ganar, de 1 en 292.2 millones, están diseñadas para generar premios acumulados gigantescos. Powerball realiza tres sorteos por semana.

El mayor premio en la historia del juego, de 2,040 millones de dólares, fue otorgado en 2022 a un comprador de California.

Nadie ha ganado el gran premio desde el pasado 31 de mayo.

El premio de 1,800 millones de dólares corresponde a un ganador que elija recibir el dinero en forma de anualidades, es decir, 30 pagos durante 29 años. Sin embargo, la mayoría de los ganadores optan por el pago único en efectivo, que para este sorteo sería de aproximadamente 826.4 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan $2 y el juego está disponible en 45 estados de EE. UU., así como en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.