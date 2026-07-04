Los padres de bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán abrir una nueva cuenta de ahorro e inversión conocida como “Cuenta Trump” o cuenta 530A, la cual incluirá un depósito inicial de $1,000 financiado por el gobierno federal.

El programa, que comienza oficialmente este 4 de julio, está diseñado como una herramienta de ahorro a largo plazo para menores ciudadanos estadounidenses, según la información divulgada en la plataforma oficial del plan.

Además del bono inicial de $1,000, las familias podrán realizar aportaciones adicionales de hasta $5,000 por año, con el objetivo de hacer crecer la inversión a lo largo del tiempo mediante intereses compuestos.

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¿Quiénes son elegibles?

De acuerdo con los detalles del programa, podrán calificar:

Menores nacidos entre 2025 y 2028

Ciudadanos de Estados Unidos

Familias que abran la cuenta bajo los requisitos establecidos en el portal oficial

El programa está estructurado como un mecanismo de inversión que no permite retiros inmediatos. Los fondos estarán disponibles cuando el beneficiario cumpla 18 años, momento en el cual podrá acceder al dinero acumulado.

Ejemplos divulgados por el programa indican que el crecimiento de una inversión inicial de $1,000 podría multiplicarse significativamente con el paso de las décadas, dependiendo del rendimiento de la cuenta.

También se contempla un incentivo adicional de $250 financiado por una fundación privada para niños nacidos entre 2016 y 2024, siempre que cumplan con requisitos de ingreso por zona geográfica.

Las autoridades han exhortado a los padres a:

Utilizar únicamente la plataforma oficial del programa

Evitar sitios no verificados o posibles fraudes

Evaluar aportaciones voluntarias según su situación económica

¿Pueden los niños mayores recibir algún bono para su Cuenta Trump?

Algunos sí, gracias a aportes de algunos de los empresarios más ricos del país.

La donación de 6,250 millones de dólares de los Dell permitirá que algunos niños de 10 años o menos reciban 250 dólares de capital semilla si sus padres abren una cuenta. Ese dinero está reservado para menores que viven en códigos postales con un ingreso familiar medio de 150,000 dólares o menos y que son demasiado mayores para recibir los 1,000 dólares de capital semilla del Tesoro.

El fundador de un fondo de cobertura Ray Dalio y su esposa, Barbara, se comprometieron a aportar 75 millones de dólares para niños menores de 10 años en Connecticut, donde vive Dalio. Eso equivaldría a 250 dólares para 300,000 niños en códigos postales que cumplan los requisitos.

Trump anunció en enero que el inversionista Brad Gerstner donaría 250 dólares a las Cuentas Trump por cada niño menor de 5 años en Indiana.

Varias grandes empresas también planean incorporar contribuciones a las Cuentas Trump en sus paquetes de beneficios, entre ellas Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ’n Shake. El gobierno ha alentado este tipo de donaciones mediante lo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, denomina el “Desafío de los 50 estados”.