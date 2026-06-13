Elon Musk alcanzó un nuevo récord histórico de riqueza este viernes 12 de junio, luego del debut de SpaceX en Wall Street, elevando su patrimonio a aproximadamente $1.05 billones. El aumento en la valoración de las acciones de la empresa de exploración espacial impulsó su fortuna a niveles nunca antes registrados en la historia moderna, consolidándolo como la persona más rica del mundo.

Las acciones de SpaceX, la empresa de exploración espacial fundada por el empresario, llegaron a cotizar hasta los 150 dólares durante la jornada, impulsando el valor del patrimonio de Musk hasta aproximadamente $1.05 billones, según estimaciones del mercado.

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El salto en la valoración se produjo después de que la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX recaudara alrededor de $75 mil millones, una cifra que supera ampliamente algunas de las salidas a bolsa más grandes de la historia moderna.

Para ponerlo en contexto, el debut de SpaceX más que duplicó el récord previo de Saudi Aramco, cuya salida a bolsa en 2019 alcanzó los $29,400 millones.

Con este nuevo hito, la fortuna de Musk supera por amplio margen a la de sus competidores más cercanos. El segundo hombre más rico del mundo, Larry Page, cofundador de Google, cuenta con un patrimonio estimado de $304 mil millones, menos de un tercio del valor actual de Musk.

La escala de esta riqueza resulta difícil de imaginar incluso en términos económicos globales: un billón de dólares equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto de países como Suiza. Analistas han señalado que figuras con ingresos multimillonarios anuales, como gestores de fondos de alto rendimiento, necesitarían siglos para alcanzar una cifra similar.

Incluso en el ámbito hipotético de herencias, si el patrimonio de Musk se dividiera entre sus catorce hijos, cada uno entraría en la lista de las personas más ricas del planeta.

El ascenso de Musk y su dominio financiero

Hace menos de una década, el índice de riqueza de Bloomberg registraba por primera vez fortunas superiores a los $100 mil millones. Musk superó ese umbral en 2020 y, desde entonces, ha encabezado de forma constante la lista de las personas más ricas del mundo.

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Su crecimiento financiero ha estado impulsado por el desempeño de Tesla y, más recientemente, por el aumento del interés de inversionistas en SpaceX, considerada ahora una de las empresas privadas más valiosas del mundo.

Expertos en compensación y riqueza global consideran este momento como un punto de quiebre en la historia de las fortunas individuales.

“Ya no hablamos de riqueza generacional. Hablamos de riqueza prácticamente infinita”, señaló Dan Walter, consultor independiente en compensación ejecutiva.

El crecimiento del patrimonio de Musk también ha coincidido con un aumento de su influencia política y mediática. En años recientes, ha utilizado parte de su fortuna para adquirir la red social Twitter, impulsar proyectos de inteligencia artificial y respaldar iniciativas políticas en Estados Unidos.

En las elecciones federales de 2024, Musk destinó más de $291 millones a campañas políticas, una cifra que representa apenas una fracción mínima de su patrimonio actual —equivalente a lo que una persona con fortuna media donaría unos cientos de dólares.