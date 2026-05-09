El gobierno divulgó ejemplos ilustrativos de cómo podría variar el cheque de alivio contributivo, mostrando diferencias significativas entre tipos de contribuyentes según su nivel de ingresos, estado civil y número de dependientes.

La tabla de referencia incluye perfiles laborales como maestros, enfermeros, bomberos, profesionales y trabajadores administrativos, con escenarios que reflejan cómo impactaría la medida en cada caso.

Según los datos presentados, los montos del cheque pudieran fluctuar aproximadamente entre $359 y $6,149, dependiendo de la situación contributiva del ciudadano.

Los valores más bajos corresponden a contribuyentes sin dependientes o con ingresos más reducidos, mientras que los más altos se observan en perfiles con mayores cargas contributivas o ingresos más elevados dentro de los rangos analizados.

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Por ejemplo, en los escenarios presentados, un bombero casado sin dependientes podría recibir cerca de $359, mientras que un abogado o nutricionista casado con dos dependientes podría alcanzar aproximadamente $6,149. Otros perfiles, como maestros, enfermeros o trabajadores administrativos, se ubican en rangos intermedios entre los $800 y $4,000 aproximadamente.

Tabla de ejemplos sobre el dinero que se pudiese recibir con este alivio contributivo. ( Captura )

Las autoridades han reiterado que estos números son ejemplos ilustrativos y no representan cantidades finales, ya que el beneficio dependerá de la planilla individual de cada contribuyente y de los parámetros finales de la medida contributiva.

El propósito de la tabla, según la información divulgada, es orientar a la ciudadanía sobre cómo el alivio podría impactar distintos sectores laborales y familiares en Puerto Rico.

En términos generales, el patrón que reflejan los ejemplos es claro: a mayor ingreso y mayor carga familiar, mayor variación en el beneficio, aunque el resultado final dependerá de la estructura contributiva de cada caso particular.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el jueves, que antes de que culmine el mes el Departamento de Hacienda comenzará a enviar el “cheque de alivio contributivo”.

Ante varios cuestionamientos y dudas, la gobernadora indicó que hay dos instancias en las que puedes reconocer si aplicas o no para recibir el alivio contributivo. La primera es cuánto dinero devengó el pasado año.

En este caso, recibiría el cheque “todo contribuyente individual, que haya residido en Puerto Rico en el año 2025, que haya presentado su planilla contributiva de este año, del 2025, en la fecha correspondiente (15 de abril), o haya solicitado prórrogas en el tiempo correspondiente también, y que tenga un ingreso neto tributable de $150,000 o menos, cubriendo así la gran mayoría de los trabajadores y las familias. Estamos hablando que más de 690,000 contribuyentes se van a beneficiar de un cheque directo”, explicó la funcionaria.

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La otra instancia es si durante el pasado año tenías un dependiente menor de 18 años.

Es que este alivio, aprobado por la Legislatura a principios de febrero, “contempla duplicar el beneficio de deducción por dependientes menores de 18 años de $2,500 a $5,000”.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, ha explicado que, en estos casos, no es que el contribuyente recibirá un cheque de $2,500. Se trata de un cómputo matemático que debe hacer el Departamento de Hacienda para calcular cuál sería el beneficio para estos padres o tutores.

Si es un contribuyente que devengó menos de $150,000 y, además tiene uno o más dependiente menores de edad, el porcentaje del alivio que podrías recibir sería mayor.

No los recibirán

Pero, la gobernadora dejó claro que hay casos en los que los contribuyentes podrían quedarse esperando el chequecito. Se trata de aquellos que tienen deudas con Hacienda o de pensión alimentaria a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

“El pago será aplicado a dichas deudas y cualquier remanente será pagada al contribuyente”, si es que le sobre alguito, según informó.

En un comunicado emitido por Hacienda también se explicó que un contribuyente que hayan optado por la contribución opcional o que están sujetos a la contribución básica alterna no aplicarían para recibir el alivio contributivo.

El cálculo

La agencia detalló, además, cómo es que calculará lo que recibirán aquellos que apliquen para recibir el alivio.

Los cálculos para aquellos que devengaron $150,000 o menos en el 2025 se harán conforme a unos por cientos que se aprobó mediante ley y que surgen de la propuesta que hizo la gobernadora a la hora de presentar una reforma contributiva.

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Se especifica que una persona que devengó $12,500 no recibiría ninguna partida. A estos ya le aplica el crédito por trabajo. Mientras, aquellos que devengaron entre $12,500, pero no en exceso de $25,000, se le devolvería el 6% del exceso sobre esos $12,500. Los por cientos van aumentando según el ingreso y van desde un 12% a un 29% del exceso.

Según la notificación, “Hacienda recalculará automáticamente y aplicará la reducción en tasas y la deducción adicional de $2,500 por dependiente, según aplique”.

En total, el gobierno repartirá $554 millones en este alivio contributivo.