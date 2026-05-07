El esperado “cheque de alivio contributivo” prometido desde principios de febrero para aquellos trabajadores que devengaron menos de $150,000 en el 2025 y tenían hijos menores de 18 años llegará finalmente, reveló este jueves la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Van a estar recibiendo más de $554 millones en un cheque directo”, afirmó la gobernadora, a dirigirse a la clase media.

En un anuncio realizado desde La Fortaleza, la primera ejecutiva informó que el alivio se hizo realidad luego de que la Junta de Supervisión Fiscal avalara devolverles a los contribuyentes lo que hubiesen recibido si se aprobaba la reforma contributiva que impulsó.

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Unos 690,000 contribuyentes recibirán un depósito del Departamento de Hacienda, dijo.

La propuesta de entregar este cheque se hizo a finales de enero y la gobernadora la convirtió en ley el pasado 3 de febrero. Desde entonces, se mantuvo en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr su aprobación. No fue hasta anoche que el gobierno cumplió con entregar la certificación fiscal que requiere la Ley federal Promesa para que el ente fiscal avalara finalmente la propuesta este jueves.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, detalló hace varias semanas lo que significará este alivio contributivo para una familia trabajadora con uno o dos dependientes menores de 18 años que devenguen alrededor de $80,000 anuales. Afirmó que, basado en este ejemplo, la familia pudiese recibir un cheque de entre $1,500 a $2,000.