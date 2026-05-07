El gobierno de Jenniffer González Colón cumplió anoche con la certificación fiscal que esperaba la Junta de Supervisión Fiscal para tomar una determinación sobre si se concederá o no el alivio contributivo a la clase trabajadora y padres de menores de 18 años.

El representante Eddie Charbonier, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, confirmó en una entrevista radial (NotiUno 630) que “anoche” finalmente se entregó el documento que aguardaba la Junta para culminar la evaluación del beneficio que busca concederse tras no progresar a principios de año la reforma contributiva.

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De inmediato, se mostró esperanzado en la aprobación del alivio. Auguró que tan pronto como mañana, viernes, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, pueda anunciar cómo sería la entrega del cheque a los contribuyentes que devengaron menos de $150,000 en el 2025 y que tenían hijos menores de 18 años.

La propuesta del gobierno es entregar $554 millones en este alivio contributivo.

“Nota positiva: Anoche el gobierno de Puerto Rico, por fin, cumplió con entregar la certificación bajo la 204 para efecto del alivio contributivo de una sola vez, de un año. Al cumplirse con ese primer término, pues, ya entonces sí una vez el gobierno someta una legislación que la Junta acordó con el gobierno y esta Legislatura, el secretario de Hacienda puede anunciar tan pronto como mañana cuál va a ser el por ciento que se va a estar dando a los ciudadanos para el alivio contributivo de una sola vez. Eso sí es una nota positiva”, precisó.

Primera Hora intentó comunicarse con el legislador para conocer detalles de la legislación de la cual habló. Sin embargo, no respondió de inmediato su unidad móvil.

El pasado sábado, la portavoz de la Junta, Sylvette Santiago, había identificado a este diario la falta de la entrega de la certificación como la razón por la que no su cumplió con el término de dos semanas que se había autoimpuesto la Junta el 15 de abril para decidir el asunto del alivio contributivo.

Por otro lado, Charbonier informó que se espera que mañana el gobierno presente a la Legislatura el presupuesto del próximo año fiscal.

“Entiendo que se va a presentar mañana. Faltaria que sea revisado y certificado por la Junta”, comentó.