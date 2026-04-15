En menos de dos semanas la Junta de Supervisión Fiscal espera tener una respuesta sobre si aprobará o no el alivio contributivo impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Hasta el momento, el director de la Junta, Robert Mujica, considera como “positivo” todo el análisis que se realiza para evaluar la posibilidad de retribuir a los contribuyentes de la clase trabajadora.

“Estamos teniendo una conversación más amplia sobre los impactos a largo plazo del plan. Son conversaciones positivas. Creo que estamos muy cerca de concluir esto de manera positiva, pero así están las cosas. Diría que hemos tenido buenas conversaciones. Nos han brindado toda la información que teníamos y hemos llegado a conclusiones muy positivas. (Evaluamos), ¿cómo impacta esto en general a las reformas estructurales más amplias para Puerto Rico? Porque no queremos volver a tomar decisiones ahora que nos afecten negativamente en el futuro”, indicó durante un aparte con la prensa, que se realizó en medio de un simposio sobre el futuro fiscal de Puerto Rico realizado en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

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De hecho, fue en varias ocasiones que vislumbró la posibilidad de que el alivio contributivo sea aprobado. Pero, cuando Primera Hora le reclamó que fuese preciso sobre la determinación sobre si los contribuyentes que devengaron menos de $150,000 anuales o tengan dependientes menores de 18 años recibirían de vuelta una partida de la pagada en contribuciones, reiteró que la decisión no se ha tomado.

“Creo que todos queremos ser responsables. No hay prisa por hacer las cosas. Se trata de asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. La gente merece ayuda. Tenemos que asegurarnos de que suceda. Tenemos que asegurarnos de que suceda de forma responsable”, sostuvo.

El problema que apuntó Mujica es que el gobierno lleva unos 20 o 30 años sin dar fondos a una reserva presupuestaria que se creó, pero no mediante ley.

“Entonces, al llegar a las etapas finales de Promesa, lo que queremos hacer es crear una ley presupuestaria vigente que garantice que exista dinero en reserva, contemplado por ley”, sentenció el director de la Junta.

De inmediato, este diario le cuestionó si puede haber dinero para la reserva, así como dinero para devolverle un alivio contributivo a la clase trabajadora.

“Creo que deberíamos, creo que hay capacidad para hacer ambas cosas”, afirmó Mujica.

Mientras, se le cuestionó si la partida que se devolverá a los contribuyentes serán los $554 millones que aprobó la Legislatura o una cantidad menor.

El director de la Junta manifestó que “no estamos opuestos a esa cifra”.

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“Lo que dije es que esa es la propuesta de la gobernadora. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Estamos ultimando el acuerdo final. Trabajamos incluso durante todo el fin de semana. Mantuvimos conversaciones con la oficina del gobernador hasta el domingo. Así que ya casi lo logramos”, manifestó Mujica.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, informó que, una vez reciban el visto bueno de la Junta, la agencia podría demorarse entre cuatro a cinco semanas para comenzar a enviar los cheques del alivio contributivo.