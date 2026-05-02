El pasado 15 de abril el director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, había establecido que un menos de dos semanas le daría al pueblo una respuesta sobre si aprobará o no el alivio contributivo impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

El término de las dos semanas se cumplió el pasado miércoles, 29 de abril. Pero, a este sábado, todavía la Junta no había emitido una respuesta. ¿Qué pasó?

La portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Sylvette Santiago, informó a Primera Hora que “ya finiquitado el proceso, ahora falta que gobierno someta la certificación 204”.

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La funcionaria verificó y a este sábado a las 9:30 a.m. ese requisito no se había cumplido para que la Junta culminara la evaluación y determinara si se aprueba o no el alivio contributivo.

Se le preguntó, de inmediato, qué tipo de certificación es la que se ha requerido. Explicó que es la que exige la Ley federal Promesa cuando se evalúan medidas legislativas.

Lo que dice la regulación federal, en la sección 204, es que el gobierno tiene siete días para emitir una certificación fiscal con la que se pueda evaluar la legislación.

La medida del alivio contributivo la aprobó la Legislatura y la firmó González Colón a principios de febrero. La misma expone que se utilizarán $554 millones, provenientes de ahorros alcanzados en la administración de Pedro Pierluisi, para dar una compensación similar a la que se propuso en una reforma contributiva a aquellos trabajadores que devenguen menos de $150,000 anuales, así como padres de menores de 18 años.

Desde entonces, el gobierno y la Junta se han mantenido en conversaciones para llegar a acuerdos sobre su aprobación final.

“Ya en la etapa final, ahora falta que el gobierno someta la 204”, reiteró Santiago.

Primera Hora solicitó al secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, a través de su portavoz de prensa, Yolanda Rosaly, una expresión sobre la razón por la que la Junta todavía no se ha expresado sobre el alivio contributivo. Se espera por la respuesta.