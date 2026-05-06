“Antes de este viernes”, lo que representa sería mañana, jueves, la Junta de Supervisión Fiscal debe estar revelando su determinación sobre si aprueba o no el alivio contributivo que prometió la gobernadora Jenniffer González Colón.

La información la dio a conocer la propia gobernadora en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

La medida legislativa que impulsó la entrega de un “cheque de alivio contributivo” se aprobó y convirtió en ley a principios de febrero. Desde entonces, el gobierno se ha mantenido en conversaciones con la Junta para utilizar $554 millones para devolverle a la clase trabajadora que devengó menos de $150,000 en el año contributivo 2025 o tenía hijos menores de 18 años, la economía que hubiese obtenido si se aprobaba su propuesta de reforma contributiva.

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El director de la Junta, Robert Mujica, se autoimpuso un plazo de menos de dos semanas para tomar la determinación el pasado 15 de abril. Pero, pasaron las dos semanas y la decisión continúa sin tomarse.

La portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Sylvette Santiago, informó a Primera Hora el pasado sábado que “ya finiquitado el proceso de negociación, faltaba que ”el gobierno someta la certificación 204” que requiere la Ley federal Promesa. La misma es un análisis del impacto fiscal.

La gobernadora no dijo este miércoles si ya se había cumplido con ese requisito en particular. Lo que expuso fue que ayer, martes, se reunió con la Junta, junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera, así como con el secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech.

“Esta misma semana nosotros debemos estar haciendo un anuncio sobre eso”, soltó cuando se le preguntó sobre el alivio contributivo.

“Antes de este viernes, yo creo que nosotros podemos tener información sobre eso”, añadió.

Y, ¿qué pudiese esperarse?

La gobernadora se mostró esperanzada en la aprobación de la propuesta que repartiría $554 millones entre los contribuyentes, así como el presupuesto gubernamental que presentó ante la Junta.

“Yo creo que la gente va a poder recibir con buenos ojos ambas noticias”, dijo.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, ha detallado lo que significará este alivio contributivo para una familia trabajadora con uno o dos dependientes menores de 18 años que devenguen alrededor de $80,000 anuales. Afirmó que, basado en este ejemplo, la familia pudiese recibir un cheque de entre $1,500 a $2,000.