La gobernadora Jenniffer González Colón anunció ayer, jueves, que antes de que culmine el mes el Departamento de Hacienda comenzará a enviar el “cheque de alivio contributivo”.

La primera pregunta que le surge a los contribuyentes es si cualificarán para recibir de vuelta ese dinerito que ya el gobierno ingresó a sus arcas cuando le cobró las contribuciones del 2025.

Según la gobernadora, hay dos instancias en las que puedes reconocer si aplicas o no para recibir el alivio contributivo. La primera es cuánto dinero devengó el pasado año.

En este caso, recibiría el cheque “todo contribuyente individual, que haya residido en Puerto Rico en el año 2025, que haya presentado su planilla contributiva de este año, del 2025, en la fecha correspondiente (15 de abril), o haya solicitado prórrogas en el tiempo correspondiente también, y que tenga un ingreso neto tributable de $150,000 o menos, cubriendo así la gran mayoría de los trabajadores y las familias. Estamos hablando que más de 690,000 contribuyentes se van a beneficiar de un cheque directo”, explicó la funcionaria.

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La otra instancia es si durante el pasado año tenías un dependiente menor de 18 años.

Es que este alivio, aprobado por la Legislatura a principios de febrero, “contempla duplicar el beneficio de deducción por dependientes menores de 18 años de $2,500 a $5,000”.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, ha explicado que, en estos casos, no es que el contribuyente recibirá un cheque de $2,500. Se trata de un cómputo matemático que debe hacer el Departamento de Hacienda para calcular cuál sería el beneficio para estos padres o tutores.

Si es un contribuyente que devengó menos de $150,000 y, además tiene uno o más dependiente menores de edad, el porcentaje del alivio que podrías recibir sería mayor.

12 Fotos Lo que dicen los datos oficiales de ingresos y pobreza del Censo de Estados Unidos y distribuciones por niveles de ingreso.

No los recibirán

Pero, la gobernadora dejó claro que hay casos en los que los contribuyentes podrían quedarse esperando el chequecito. Se trata de aquellos que tienen deudas con Hacienda o de pensión alimentaria a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

“El pago será aplicado a dichas deudas y cualquier remanente será pagada al contribuyente”, si es que le sobre alguito, según informó.

En un comunicado emitido por Hacienda también se explicó que un contribuyente que hayan optado por la contribución opcional o que están sujetos a la contribución básica alterna no aplicarían para recibir el alivio contributivo.

El cálculo

La agencia detalló, además, cómo es que calculará lo que recibirán aquellos que apliquen para recibir el alivio.

Los cálculos para aquellos que devengaron $150,000 o menos en el 2025 se harán conforme a unos por cientos que se aprobó mediante ley y que surgen de la propuesta que hizo la gobernadora a la hora de presentar una reforma contributiva.

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Se especifica que una persona que devengó $12,500 no recibiría ninguna partida. A estos ya le aplica el crédito por trabajo. Mientras, aquellos que devengaron entre $12,500, pero no en exceso de $25,000, se le devolvería el 6% del exceso sobre esos $12,500. Los por cientos van aumentando según el ingreso y van desde un 12% a un 29% del exceso.

Según la notificación, “Hacienda recalculará automáticamente y aplicará la reducción en tasas y la deducción adicional de $2,500 por dependiente, según aplique”.

En total, el gobierno repartirá $554 millones en este alivio contributivo.

Para identificar cuánto pudiese recibir en este alivio, el gobierno proveyó una gráfica que muestra ejemplos. Verifique si su caso se acerca a alguno de los ejemplos, para que conozca cuánto pudiese recibir.