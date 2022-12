El Distrito T-Mobile se vestirá de fiesta este sábado para celebrar la histórica despedida de año, que será transmitida en todo el mundo en el conteo oficial en español del legendario “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, con una diversa propuesta culinaria.

Los restaurantes Arena Medalla, Barullo Taberna Española y La Central by Mario Pagán abrirán sus puertas temprano en la noche para el público general; seguido de una celebración musical en el Popular Plaza con presentaciones en vivo de Farruko, Gilbertito Santa Rosa, Súbete A Mi Moto, Plena Libre, DJ King Arthur y la animación de Roselyn Sánchez como anfitriona.

Para los amantes de la cocina puertorriqueña, Arena Medalla presenta una cena con servicio estilo familiar para compartir. Las opciones de platillos incluyen entre otros mamposteao’ de gandules, lomo de cerdo relleno de trifongo, filete de bacalao a la criolla, pastel al caldero, flan de turrón y budín de brioche con salsa de coquito.

Por su parte, Barullo Taberna Española ha diseñado una experiencia estilo bufé con un sabor auténticamente español. La barra principal es la protagonista con un menú que incluye cocas de pernil, caldo gallego, pisto manchego y asado de res entre otros. Además, los comensales podrán disfrutar de estaciones de montaditos, jamonería y tapas, arrocería y mariscos, con los platos más emblemáticos de España.

Asimismo, La Central by Mario Pagán hace gala de su concepto de cocina abierta en donde se rinde homenaje a la caña de azúcar y el ron a través del uso de estos ingredientes en cada uno de sus platos.

El menú de cuatro (4) cursos elaborado para la ocasión por José M. Cruz Prieto alias “Chompy”, chef ejecutivo, comienza con un trío de amuse bouche que incluye croqueta de cochinillo, montadito de pulpo y melón al ron con queso de cabra.

Como primer plato, los comensales pueden seleccionar entre tiradito de vieiras y tartar de wagyu con crostini de serrano y caviar ahumado, seguido de su selección de risotto de maíz quemado o crema de apio como segundo plato.

El plato fuerte ofrece tres opciones: lomo de res con funche de coco y setas silvestres al carbón; filete de atún, almejas y habichuelas blancas con patitas de cerdo; y porchetta de cochinillo con longaniza y torta de morcilla y papas. Luego de un pre-postre de batido de cañita de coco, la cena culmina con dos opciones de postre, tarta esponjosa de chocolate con mousse de pralinés, crocante de almendras y helado de vainilla y bourbon; y crema de limón con streusel de jengibre especiado, merengue tostado y helado de galletitas María.

Las tres experiencias culinarias estarán disponibles en dos turnos, de 6:30pm a 9pm y de 9:45pm a 12:00 medianoche. Costo de las experiencias por persona: Arena Medalla, $150 (primer turno) / $175 (segundo turno); Barullo Taberna Española, $125 (primer turno) / $150 (segundo turno); La Central by Mario Pagán, $190 (primer turno) / $250 (segundo turno). Los precios están sujetos a los impuestos aplicables y no incluyen bebidas.

Los comensales de las experiencias culinarias podrán reservar con anticipación el estacionamiento a un costo de $25.00 por vehículo, en los lotes Magenta Lot 1 y Magenta Lot 2, que serán utilizados exclusivamente para los participantes de dichas experiencias. La reservación del estacionamiento no es transferible. Los lotes de estacionamiento Oeste y Este estarán disponibles para el público general.

La gran celebración “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” será gratuita para el público. También, el Distrito de Convenciones habilitará el área exterior con una variedad de quioscos de comida y pantallas gigantes para que las personas que no puedan acceder al evento, puedan disfrutar y ser parte del entretenimiento y la festividad.

Para información detallada adicional, menús completos y reservaciones, visita la página de https://nye.distritot-mobile.com/#celebration