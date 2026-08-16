Los municipios de Cidra, Toa Alta y Patillas resultaron favorecidos con tres premios de $50,000 cada uno en el más reciente sorteo de Powerball.

Según informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, uno de los premios correspondió a una jugada regular de Powerball, mientras que los otros dos fueron obtenidos mediante la modalidad Doble Play.

El Doble Play permite a los jugadores participar, por $1 adicional al costo del boleto, en un segundo sorteo y optar por un premio mayor de $10 millones.

Los dos boletos que obtuvieron premios de $50,000 mediante Doble Play fueron vendidos en la Farmacia Santa Ana, en Patillas, y en la Panadería Génesis, en Toa Alta. Ambas jugadas fueron realizadas de forma automática.

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El tercer premio de $50,000 correspondió al sorteo regular de Powerball y fue vendido en SuperMax, en Cidra. En este caso, la jugada fue realizada de forma manual.

“Continuamos celebrando que sigan cayendo estos premios en Puerto Rico. Nos llena de satisfacción anunciar cada nuevo ganador y compartir estas buenas noticias”, expresó Hernández Olivo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.