La suerte volvió a sonreírle a Puerto Rico. El sorteo de anoche del Powerball dejó tres premios de $50,000 entre jugadores de la Isla.

Según indica el portal de la Lotería Electrónica, dos de los tres premios correspondieron al Doble Play, mientras que el tercero fue otorgado mediante la jugada regular del Powerball.

Premios que cayeron en Puerto Rico a través del Doble Play ( Fotocaptura )

Los números ganadores del Doble Play fueron 19, 21, 45, 46 y 65, con el bolo rojo 20. Mientras, en la jugada regular, los números fueron 5, 8, 27, 29 y 63, con el bolo rojo 13.

Premio de $50,000 en la jugada normal del Powerball ( Fotocaptura )

Nadie acertó el premio mayor ni en la jugada regular ni en el Doble Play, por lo que los acumulados aumentaron a $22 millones y $10 millones, respectivamente.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.