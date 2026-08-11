La suerte le tocó anoche a una persona que compró una jugada automática del Powerball en el municipio de Cayey, pues logró llevarse $150,000.

En comunicado de prensa, la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, precisó que el boleto ganador fue vendido en Texaco Cayey, en el municipio de Cayey. La jugada fue automática y contó con la modalidad de Power Play.

Los números del sorteo del lunes fueron: 6 – 37 – 54 – 55 – 64 Powerball: 10.

“Nos alegra continuar viendo cómo las modalidades de Power Play y Double Play permiten que caigan más premios secundarios en Puerto Rico. Cada uno de estos premios representa una nueva oportunidad para nuestros jugadores”, expresó Hernández Olivo.

Por otro lado, informó que el premio mayor de Powerball ascendió a $975 millones para el próximo sorteo del miércoles, 12 de agosto.