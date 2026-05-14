Las Vegas. Allegiant Air informó el miércoles que ha completado la compra de Sun Country Airlines, cerrando así un acuerdo que une a dos aerolíneas de bajo costo en un momento turbulento para la industria de viajes económicos tras el reciente cierre de su rival Spirit Airlines.

Con sede en Las Vegas, Allegiant indicó que la transacción se cerró luego de recibir las aprobaciones regulatorias y de los accionistas requeridas. Cuando el acuerdo se anunció por primera vez en enero, Allegiant dijo que estaba valorado en unos 1,500 millones de dólares, incluyendo deuda.

A largo plazo, se espera que la compañía combinada opere bajo el nombre Allegiant y mantenga su sede en Las Vegas, mientras añade nuevas opciones y conexiones en su red ampliada. ( The Associated Press )

“Hoy marca un momento decisivo en la historia de Allegiant, ya que oficialmente unimos fuerzas con Sun Country”, dijo el director ejecutivo de Allegiant, Gregory Anderson, en un comunicado, añadiendo que la nueva aerolínea combinada está posicionada para ofrecer un acceso más amplio a viajes asequibles.

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El acuerdo llega en un momento en que tanto las aerolíneas como los pasajeros enfrentan un fuerte aumento en los costos del combustible para aviones impulsado por la guerra en Medio Oriente, un incremento que ya se está reflejando en tarifas y cargos más altos en toda la industria. Ese aumento está afectando especialmente a las aerolíneas de bajo costo, ya que tienen menos margen para absorber el alza de costos.

La presión fue especialmente fuerte para Spirit Airlines. La aerolínea ultra low-cost cerró después de 34 años el 2 de mayo; su colapso se aceleró por el fuerte aumento de los costos de combustible tras años de tensión financiera, incluyendo una alta deuda, repetidos esfuerzos de reestructuración y problemas continuos de flujo de efectivo.

13 Fotos Desde la madrugada del sábado, Spirit Airlines cerró sus puertas y canceló todos sus servicios.

En ese contexto, Allegiant y Sun Country señalan que su unión les da más formas de generar ingresos. Además de vuelos de pasajeros, Sun Country aporta al grupo operaciones de carga para Amazon, así como vuelos chárter para equipos deportivos, casinos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Allegiant afirma que la red ampliada también debería dar a los viajeros más opciones, especialmente en mercados pequeños y medianos, con unos 195 aviones que prestan servicio a cerca de 175 ciudades y más de 650 rutas, incluyendo a Puerto Rico.

Por ahora, los viajeros no deberían esperar cambios. Ambas aerolíneas seguirán operando por separado, y los clientes pueden continuar reservando, registrándose y gestionando sus viajes como lo hacen actualmente.

Allegiant dijo que tomará tiempo integrar a las dos aerolíneas. A largo plazo, se espera que la compañía combinada opere bajo el nombre Allegiant y mantenga su sede en Las Vegas, mientras añade nuevas opciones y conexiones en su red ampliada.

Minneapolis–St. Paul, donde tiene su base Sun Country, seguirá siendo un centro importante para la aerolínea.