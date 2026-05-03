El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth fue testigo del último aterrizaje de Spirit Airlines, en medio de una jornada marcada por la tristeza y la incertidumbre tras el cese total de sus operaciones.

El anuncio fue dado a conocer por la compañía a través de un comunicado oficial difundido en su página web. En el documento, la aerolínea confirmó que, a partir de este 2 de mayo de 2026, todos sus vuelos quedan cancelados y el servicio al cliente dejará de estar disponible.

Este final de trayectoria, que pone fin a 34 años de historia y deja cerca de 17,000 personas sin empleo, quedó inmortalizado en redes sociales, donde varios usuarios han compartido grabaciones de lo que fue la última comunicación de Spirit.

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En el video se escucha el mensaje de despedida entre el piloto y el Controlador de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) que ha conmovido a la comunidad digital: “Oigan, Spirit. De parte de nosotros, buena suerte a todos. Lamentamos lo sucedido”.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Spirit Airlines anuncia el final de sus operaciones tras fracasar en las negociaciones para un rescate gubernamental. En su web, informa que a partir de este 2 de mayo todos sus vuelos están cancelados y el servicio de atención al cliente no estará disponible. Con 33 años de trayectoria, la aerolínea deja 17 mil desempleados. Usuarios de redes sociales han compartido videos de lo que llaman el “último vuelo” que llegó al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, así como las últimas comunicaciones con ATC. #Latinus

Tras completar los protocolos habituales de aproximación y recibir la autorización final para aterrizar, la charla técnica entre la cabina y la torre de control dio un giro inesperado. En medio del diálogo, el piloto consultó si algún otro vuelo de la compañía llegaría después de ellos.

“Es lo último que veo aquí. Así que podrían ser los últimos”, fue la respuesta que recibió. Acto seguido, el piloto confirmó la situación: “Podría haber un par de vuelos más, pero… sí, supongo que esto es todo. Probablemente el último Spirit que vuela esta noche”.

“Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes y les deseo lo mejor”, fueron las palabras con las que la torre concluyó la comunicación, al escuchar la nostalgia con la que hablaba su interlocutor.

Hombre grabó el último aterrizaje

El sentimiento de tristeza no solo quedó registrado en la frecuencia radial, ya que, mientras el avión descendía sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, un hombre que se encontraba cerca logró captar con su cámara el último aterrizaje de la aerolínea.

“Adiós, aerolínea de bajo costo”, expresó el sujeto en el clip.

Frente a esto, algunos internautas en redes sociales sugieren que este avistamiento cerró formalmente la historia de una compañía que durante más de tres décadas ofreció alternativas económicas para sus pasajeros.