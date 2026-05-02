Washington. El presidente Donald Trump no tenía reparos en una adquisición gubernamental de Spirit Airlines, siempre y cuando los términos pudieran retratarse como una victoria financiera en lo que habría sido la última adición a un conglomerado de intereses comerciales respaldado por los contribuyentes.

Pero la aerolínea de bajo coste cesó sus operaciones el sábado tras llegar a un punto muerto con una administración que considera cada vez más al gobierno como un inversor activista que marcará el rumbo de la economía estadounidense.

Aunque Trump lleva mucho tiempo tachando a los demócratas y a otros opositores de comunistas -la antítesis de la ética del libre mercado que ayudó a Estados Unidos a convertirse en una superpotencia-, desde que ha vuelto al Despacho Oval se ha aficionado a que el Gobierno sea propietario de algunos de los medios de producción.

PUBLICIDAD

Trump ve oportunidades en la preservación de empresas de marca heredadas, como Intel, y en la posibilidad de obtener pingües beneficios para el Tío Sam. El presidente republicano considera que las inversiones son críticas para la seguridad económica y emblemáticas de sus propias habilidades para hacer tratos, revocando lo que había sido el dogma del GOP de que el gobierno debe evitar elegir ganadores y perdedores.

En el caso de Spirit, una aerolínea de bajo coste con problemas de liquidez que tuvo que hacer frente a los crecientes costes del combustible causados por la guerra de Irán, Trump dijo a los periodistas el viernes que el Gobierno compraría una participación en la compañía “sólo si es un buen negocio”. Su objeción a un rescate no era tanto ideológica como de rentabilidad.

“Si podemos ayudarles, lo haremos”, dijo Trump. “Pero nosotros tenemos que ser lo primero”. Trump no abordó de inmediato el cierre del portaaviones.

Había comparado la posible adquisición con un movimiento anterior para comprar una participación en Intel. Trump ha seguido de cerca las acciones del fabricante de chips informáticos. “Estoy muy orgulloso de esa empresa, ya que soy responsable de que Estados Unidos haya ganado más de 30.000 millones de dólares en los últimos 90 días solo con esas acciones”, publicó Trump en las redes sociales esta semana.

Comprometidos con las participaciones públicas en empresas

El comunismo ejerce una gran influencia en países como China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba, donde los gobiernos desempeñan un papel central en el suministro de bienes y servicios. La ideología ha evolucionado a lo largo de su historia desde la premisa de que el gobierno debe ser propietario de todos los bienes hasta un sistema en el que el gobierno puede poseer o controlar grandes empresas.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, las grandes intervenciones gubernamentales en el sector privado han sido inusuales fuera de una recesión. Los asesores de Trump dicen que sus intervenciones son necesarias para competir con el peso industrial de China, pero el presidente ha vinculado con frecuencia a las empresas estadounidenses a su administración.

Ha utilizado sus aranceles para solicitar inversiones extranjeras y ha afirmado que controla cómo se gasta el dinero. El gobierno tiene una “acción de oro” para limitar lo que la japonesa Nippon Steel puede hacer tras comprar U.S. Steel. Su administración medió en un acuerdo para sacar tajada de las ventas de chips informáticos a China por parte de Nvidia y AMD.

Bajo el mandato de Trump, el Gobierno ha invertido en la empresa de tierras raras MP Materials para romper el control de China sobre los elementos metálicos necesarios para smartphones, automóviles y otras tecnologías. A ello se suman acuerdos para participar en Lithium America, Trilogy Metals y Vulcan Elements, así como financiación preferente para Westinghouse y ReElement Technologies.

La administración dio marcha atrás en el fin de la tutela gubernamental de las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Trump dice que ahora valen más porque las conservó en lugar de privatizarlas en su primer mandato. “Si las hubiera vendido, me habría sentido como un imbécil”, dijo el viernes.

Es accesible a los CEO, con los que habla por teléfono regularmente, pero también puede exigirles que apoyen su agenda. Ha pedido a Walmart que no suba los precios a causa de sus aranceles y ha sugerido que “recordará” favorablemente a las empresas que se nieguen a solicitar reembolsos después de que el Tribunal Supremo dictaminara que sus aranceles eran ilegales.

PUBLICIDAD

Lógica y ego se ven en los movimientos de Trump

Para los críticos, el deseo de Trump de financiar y poseer participaciones en empresas privadas es un subproducto de una idiosincrasia desmesurada.

Tad DeHaven, analista político del Cato Institute, un think tank libertario, afirma: “Esto es totalmente el reflejo de un presidente con mentalidad transaccional que quiere el control unilateral de la economía”. “Al fin y al cabo, se trata de poder, se trata de apalancamiento y se trata de control”.

Otros ven cierta lógica en competir contra los fabricantes chinos, que pueden agitarse sin reparar en beneficios, subcotizando a las fábricas de otros países industrializados y poniendo en peligro la preeminencia de Estados Unidos como potencia militar e innovador tecnológico.

Según Sujai Shivakumar, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con sede en Washington, la inversión en Intel fue “un movimiento estratégico, necesario por el crecimiento de China como par y rival económico”.

“El punto clave es que no debemos sacrificar nuestro marco económico e industrial nacional en nombre del ‘libre mercado’ u otras ideologías”, afirmó. “El pragmatismo, en diversas formas de política industrial y de innovación, siempre ha sido una característica de nuestro sistema económico desde los inicios de nuestra república”.

Los republicanos han evitado tradicionalmente elegir ganadores y perdedores.

Durante la campaña de 2024, Trump calificó de comunista y socialista a la administración del demócrata Joe Biden.

“Expulsaremos a los comunistas”, dijo Trump en un discurso el 13 de abril de 2024 en Pensilvania. “Liberaremos a nuestro país de estos tiranos y villanos de una vez por todas”.

PUBLICIDAD

Biden insistió a menudo en su creencia en el poder del libre mercado para ayudar a la clase media y creía que sus esfuerzos por elevar los tipos del impuesto de sociedades contribuirían a lograrlo. “Soy un capitalista”, dijo en su último discurso sobre el Estado de la Unión, afirmando que no se oponía a que las empresas obtuvieran beneficios. “Eso está muy bien, pero paguen los impuestos que les correspondan”, dijo.

La administración Biden concedió préstamos y subvenciones a los fabricantes de chips y trató de aprovechar el papel del gobierno como cliente de las empresas estadounidenses. Pero una diferencia clave era que las inversiones se basaban en leyes aprobadas por el Congreso.

El enfoque unilateral de Trump es más ágil, argumenta su Casa Blanca, que asegura que la financiación de sus inversiones procede de fuentes previamente aprobadas por el Congreso.

En concreto, Trump tomó préstamos y subvenciones de la Ley CHIPS y de Ciencia de 2022 de Biden y los convirtió en una compra de acciones de Intel por valor de 11.100 millones de dólares. En su discurso de 2025 ante el Congreso, Trump calificó la Ley CHIPS de “cosa horrible, horrible” y sugirió a las mayorías republicanas que recuperaran los fondos para pagar el déficit presupuestario.

Con Spirit Airlines en quiebra, su administración había estado sopesando un acuerdo de 500 millones de dólares que habría dado al gobierno una participación en la aerolínea de descuento con sede en Florida. Otras compañías de bajo coste se han interesado por paquetes similares.

PUBLICIDAD

Esa posibilidad suscitó objeciones de republicanos como los senadores Ted Cruz, de Texas, y Tom Cotton, de Arkansas. Ted Cruz, de Texas, y Tom Cotton, de Arkansas. Trump había dicho a los periodistas en el Despacho Oval que quería salvar los puestos de trabajo en Spirit Airlines y que “cuando bajen los precios del petróleo, lo venderemos para obtener beneficios.”

La inversión pública puede contribuir a igualar las condiciones de las empresas estadounidenses que compiten con empresas extranjeras subvencionadas, afirma Monica Gorman, directora gerente de Crowell Global Advisors, que colaboró en la dirección de la política industrial y manufacturera de la Casa Blanca de Biden.

Pero Gorman dijo que no estaba claro si la administración Trump había comprendido plenamente los riesgos de “hacer algunas malas apuestas.” Subrayó la importancia de formalizar el proceso mediante legislación en lugar de depender de los caprichos de Trump.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.