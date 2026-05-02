Con el corazón roto, pero lleno de gratitud, el capitán puertorriqueño Willie Morales —conocido como “El Piloto de la Salsa”— se despidió públicamente de Spirit Airlines tras el cierre definitivo de operaciones de la aerolínea que por años consideró su hogar.

A través de un emotivo mensaje dirigido a familiares, amigos y seguidores, Morales describió el final de Spirit como “el fin de un legado que duró más de 30 años”, una empresa en la que trabajó por casi nueve años y donde aseguró haber compartido con “uno de los grupos más profesionales” de su carrera en la aviación.

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“Spirit fue mi pasión, mi sueño, mi alma libre”, expresó el piloto, dejando ver el profundo vínculo emocional que desarrolló con la compañía y con las personas que conoció durante su trayectoria.

El capitán recordó con nostalgia cada vuelo, cada compañero de trabajo y cada pasajero que formó parte de una etapa que describió como “un viaje increíble, lleno de aventuras, retos, alegrías y momentos no tan oportunos”.

También dedicó palabras de agradecimiento a su familia por el sacrificio y apoyo incondicional durante años de ausencias, noches lejos de casa y largas jornadas de trabajo.

“A mi familia les agradezco el apoyo y el permitirme llevar el espíritu aventurero que me caracteriza”, escribió.

Morales aprovechó además para agradecer a sus seguidores por las oraciones y mensajes de apoyo que recibía antes de cada vuelo, asegurando sentirse “muy agradecido” por el cariño constante de quienes lo acompañaron dentro y fuera de las redes sociales.

Aunque confesó sentirse triste por el cierre de la aerolínea, adelantó que tomará un descanso antes de decidir si continuará en la aviación o si optará por el retiro, pese a que asegura que todavía tiene años de productividad por delante.

Su despedida refleja el impacto humano que deja el cierre de Spirit Airlines, no solo para los pasajeros afectados, sino también para cientos de empleados y familias que hicieron de la aerolínea una parte esencial de sus vidas.