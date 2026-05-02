La aerolínea Frontier Airlines anunció una serie de medidas para atraer a los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines, incluyendo descuentos especiales y un pase de vuelos ilimitados para el verano.

Como parte de la iniciativa, Frontier ofrecerá tarifas con hasta un 50% de descuento en su red de destinos, con el objetivo de ayudar a los viajeros a mantener sus planes a precios accesibles. La promoción estará disponible para reservaciones realizadas hasta el 10 de mayo, con viajes válidos hasta el 19 de noviembre.

Además, la aerolínea lanzó su pase “GoWild Summer Pass” por $199, que permitirá a los clientes volar de forma ilimitada durante la temporada de verano dentro de su red.

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Según explicó Bobby Schroeter, principal oficial comercial de la empresa, la medida busca responder al impacto que deja la salida de Spirit del mercado. “Reconocemos que es un momento difícil para sus clientes y empleados, por lo que queremos ofrecer alternativas accesibles para que las personas puedan continuar viajando”, indicó.

Frontier destacó que actualmente opera más de 100 rutas que anteriormente eran atendidas por Spirit y adelantó que ampliará su oferta este verano con nuevas rutas y vuelos adicionales, fortaleciendo su presencia en mercados clave.

Las ofertas aplican a fechas y condiciones específicas, incluyendo requisitos de compra anticipada y días seleccionados para los mayores descuentos.

Con esta movida, Frontier busca posicionarse como una de las principales opciones de bajo costo para los viajeros tras la salida de Spirit Airlines del mercado.