West Palm Beach, Florida. Spirit Airlines, una pícara empresa que sacudió el sector con sus irreverentes anuncios y sus tarifas de gran descuento, anunció el sábado que ha cerrado después de 34 años.

La aerolínea de coste ultrabajo, que en su día operaba cientos de vuelos diarios en sus aviones amarillo brillante y daba empleo a unas 17,000 personas, declaró que había “iniciado una liquidación ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato”.

La aerolínea indicó en su página web que todos los vuelos han sido cancelados y que el servicio de atención al cliente ya no está disponible.

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“Estamos orgullosos de la repercusión de nuestro modelo de coste ultrabajo en el sector durante los últimos 34 años y esperábamos poder servir a nuestros huéspedes durante muchos años más”, afirma el anuncio.

La empresa informó a los clientes de que podían esperar el reembolso, pero que no se les ayudaría a reservar viajes en otras aerolíneas.

El cierre se esperaba después de que el viernes no se produjera el necesario rescate gubernamental para esta empresa con problemas de liquidez.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que su administración había entregado a la compañía presupuestaria una “propuesta final” para una absorción financiada por los contribuyentes para evitar su quiebra, pero no se llegó a un acuerdo.

Trump planteó la idea de un rescate la semana pasada, después de que la aerolínea se encontrara en concurso de acreedores por segunda vez en menos de dos años, con los precios del combustible disparados por la guerra de Irán. Unos 17,000 puestos de trabajo podrían verse afectados por un cierre, dijo el abogado de Spirit, Marshall Huebner.

Spirit ha pasado apuros financieros desde la pandemia de COVID-19, lastrada por el aumento de los costes operativos y la creciente deuda. Cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, Spirit había perdido más de 2,500 millones de dólares desde principios de 2020.

La aerolínea de bajo coste volvió a solicitar la protección por quiebra en agosto de 2025, cuando declaró tener 8,100 millones de dólares en deudas y 8,600 millones en activos, según los expedientes judiciales.

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Los partidarios del rescate, incluidos los sindicatos que representan a los pilotos, auxiliares de vuelo y trabajadores de rampa de Spirit, afirman que una quiebra dejaría sin trabajo a miles de estadounidenses y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia entre aerolíneas y aumentar las tarifas aéreas. Según Marshall Huebner, abogado de Spirit, podrían verse afectados unos 17,000 puestos de trabajo.

Es probable que los viajeros de ocio y con un presupuesto ajustado sean los que más sientan la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde la aerolínea tiene una gran presencia, como Las Vegas y las ciudades de Fort Lauderdale y Orlando, en Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.