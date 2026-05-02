Tras el cierre de operaciones de Spirit Airlines, miles de pasajeros ahora enfrentan cancelaciones de vuelos y dudas sobre cómo recuperar el dinero de sus boletos.

Expertos en viajes recomiendan actuar con cautela para aumentar las posibilidades de recibir un reembolso.

Una de las principales recomendaciones es no cancelar manualmente la reservación desde la aplicación o página web, si todavía aparece activa. Especialistas indican que es importante esperar a que la cancelación quede oficialmente registrada por la aerolínea, ya que esto sirve como evidencia para reclamar el dinero ante la compañía de tarjeta de crédito bajo leyes federales de protección al consumidor.

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“La evidencia debe demostrar que el servicio no fue ofrecido porque la aerolínea dejó de operar”, explicó la experta en viajes Katy Nastro.

Los viajeros también deben guardar correos electrónicos, recibos, capturas de pantalla y cualquier comunicación relacionada con el vuelo cancelado antes de iniciar el proceso de disputa con el banco o emisor de la tarjeta.

Además, expertos recomiendan monitorear posibles “rescue fares” o tarifas especiales de rescate que otras aerolíneas podrían lanzar para pasajeros afectados. Sin embargo, advierten que los nuevos boletos probablemente serán más caros debido a la reducción de opciones de bajo costo en el mercado.

El impacto podría sentirse especialmente en rutas hacia Florida y el Caribe, donde Spirit tenía una fuerte presencia y ayudaba a mantener tarifas más económicas.

Ante la situación, la recomendación es actuar rápido para buscar vuelos alternos, conservar toda la documentación posible y comunicarse cuanto antes con la entidad financiera utilizada para comprar el boleto.