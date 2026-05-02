“A los pasajeros que tenían un vuelo programado con Spirit, la aerolínea les ha indicado que no acuda al aeropuerto”.

Esta fue la advertencia que emitió este sábado la empresa a cargo de la operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, Aerostar Airport Holdings, ante el cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada de este sábado.

En unas declaraciones escritas emitidas por la empresa, sin identificar algún portavoz, se explicó que todo aquel afectado por el cese de operaciones de la aerolínea debe visitar la página cibernética www.spirit.com, donde encontraría detalles referentes a reembolsos, equipaje u otras gestiones.

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Al buscar en la mencionada dirección, lo que sale es un mensaje que lee: “Con gran pesar, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones el 2 de mayo de 2026, con efecto inmediato. Estimados pasajeros: todos los vuelos han sido cancelados y el servicio de atención al cliente ya no está disponible. Nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo costo ha tenido en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros pasajeros durante muchos años más”.

La empresa también recomendó no ir a buscar servicios al aeropuerto. Las reclamaciones se pueden hacer de modo cibernético. También se puede escribir un correo a SpiritAirlinesInfo@epiqglobal.com o llamar a los siguientes teléfonos: (855) 952-6606 (en Estados Unidos y Canadá) y al (971) 715-2831 (llamadas internacionales).

Por otro lado, Aerostar indicó que “Spirit Airlines fue un socio importante de la industria en Puerto Rico por más de 20 años y San Juan fue fundamental para su expansión. Nuestra solidaridad está hoy con sus empleados ante el cese de las operaciones, así como con los pasajeros impactados”.

Se informó que los destinos que servía Spirit desde San Juan también son operados por otras aerolíneas. Esto son Orlando, Miami, Atlanta, Baltimore, Dallas, Newark, Fort Lauderdale, Chicago y Filadelfia.

Se detalló que “la salida de Spirit representa un impacto de un 5 a 6% en la capacidad de asientos para nuestro destino. Entre mayo y septiembre, Spirit tenía agendada en su operación entre siete y ocho vuelos diarios”.