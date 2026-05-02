Tras el cierre de Spirit, varias líneas aéreas aumentaran la frecuencia de vuelos procedentes de Estados Unidos a la Isla, informó la Compañía de Turismo (CTPR) en un comunicado, entre ellas JetBlue.

Según la CTPR, a partir de julio de 2026, la ruta entre Fort Lauderdale (FLL) y Aguadilla (BQN) experimentará un incremento en su servicio, mientras que se incorpora nueva conectividad entre Fort Lauderdale y Ponce (PSE). Además, a partir de noviembre de 2026, la aerolínea añadiría una nueva ruta entre Baltimore (BWI) y San Juan (SJU).

En diciembre pasado, la CTPR anunció cinco nuevas rutas desde Norfolk, Philadelphia, Jacksonville, Boston y Richmond, las cuales comenzaron operaciones en marzo de 2026. Estas incorporaciones han contribuido a diversificar los mercados y a fortalecer la llegada de visitantes hacia distintas regiones de la Isla.

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La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel aseguró que “la respuesta inmediata de JetBlue y la expansión de su red desde mercados estratégicos como Fort Lauderdale y Baltimore demuestran la solidez de nuestras alianzas y la capacidad del destino para adaptarse con agilidad. Nuestro enfoque ha sido claro: no reaccionar, sino adelantarnos, y hoy estamos viendo resultados concretos que garantizan que Puerto Rico se mantenga plenamente conectado”. “Esto es fruto de un trabajo que se ha venido impulsando de forma proactiva desde hace tiempo, y cuyos resultados ya comienzan a reflejarse en la expansión de la conectividad aérea hacia la Isla”, añadió.

La funcionaria añadió que la CTPR ha venido trabajando en coordinación con las aerolíneas que operan en la Isla de manera anticipada. “Desde etapas tempranas, establecimos comunicación directa con los principales operadores para promover aumentos de capacidad y frecuencias en aquellos mercados donde pudiera generarse un vacío, asegurando así la continuidad del servicio para los pasajeros”.