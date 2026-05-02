Ante el cese de operaciones de Spirit Airlines, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) detalló este sábado cuáles son las rutas impactadas para la Isla y las alternativas que tienen los viajeros.

No obstante, la directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles, informó que evalúan más alternativas para fortalecer la capacidad de vuelos desde o hacia Puerto Rico.

En la actualidad, las aerolíneas que ofrecen vuelos a las nueve rutas a las que volaba Spirit son:

Atlanta (ATL): Delta Air Lines, Frontier Airlines

Baltimore (BWI): Southwest Airlines, Frontier Airlines

Chicago (ORD): United Airlines, American Airlines, Frontier Airlines

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Dallas (DFW): American Airlines, Frontier Airlines

Filadelfia (PHL): American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue

Fort Lauderdale (FLL): JetBlue, Frontier Airlines, Southwest Airlines

Miami (MIA): American Airlines, Frontier Airlines

Newark / Nueva York (EWR): United Airlines, JetBlueOrlando (MCO): JetBlue, Frontier Airlines, Southwest Airlines

“Puerto Rico es un puente de acceso aéreo clave en el Caribe y un destino de alta demanda. En la Compañía de Turismo de Puerto Rico, nos mantenemos en comunicación constante con las aerolíneas que operan en la Isla, evaluando alternativas para ampliar la capacidad y fortalecer las operaciones”, detalló la funcionaria en comunicado de prensa

La agencia, a través de su Departamento de Acceso Aéreo y Marítimo, continúa monitoreando el desempeño de las rutas y trabajando junto a socios de la industria para asegurar la continuidad del servicio aéreo y la competitividad del destino.

Asimismo, la Turismo compartió que Spirit procesará automáticamente los reembolsos de los vuelos adquiridos directamente con la aerolínea mediante tarjeta de crédito o débito, devolviendo el dinero a la forma de pago original.

Los pasajeros que hayan realizado sus reservas a través de agencias de viajes deberán comunicarse directamente con estas para gestionar sus reembolsos. En el caso de boletos adquiridos mediante otros métodos, como vales, créditos o puntos Free Spirit, la compensación se determinará en una etapa posterior como parte del proceso de quiebra, se informó.

Spirit cesó operaciones en la madrugada de este sábado, tras un intento fallido de obtener un socorro económico de la administración de Donald Trump.