El cierre total de la aerolínea Spirit Airlines dejó alrededor de 17,000 empleados sin trabajo y a miles de pasajeros con incertidumbre sobre sus vuelos y planes de viaje.

Aunque la aerolínea informó en una declaración escrita que no podría ayudar a sus clientes a reubicarse en otras compañías aéreas tras la paralización de sus operaciones, la principal interrogante que ha surgido entre los usuarios es qué ocurrirá con el dinero de quienes ya habían pagado sus boletos.

Esto es lo que se sabe hasta el momento:

Primero es necesario tener en cuenta que la aerolínea estableció un proceso de reembolso diferente para tres tipos de pasajeros: aquellos que pagaron sus boletos con tarjetas de crédito o débito, quienes realizaron la compra a través de agencias de viaje y quienes utilizaron otros métodos como cupones, créditos o puntos Free Spirit.

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Pasajeros que pagaron con tarjetas de crédito y/o débido

En el caso de los pasajeros que pagaron sus boletos con tarjeta de crédito o débito, la aerolínea indicó que el reembolso se procesará automáticamente y será devuelto directamente al método de pago original en los próximos días.

“Spirit procesará automáticamente los reembolsos de los vuelos comprados directamente con tarjeta de crédito o débito, devolviendo el dinero al método original de pago”, lee una comunicación de Dave Davis, presidente y director ejecutivo de Spirit.

Los clientes que utilizaron esos métodos de pago son los que primero recibirán el reembolso de sus pasajes.

Pasajeros que utilizaron una agencia de viaje

Los pasajeros que utilizaron una agencia de viaje para comprar sus boletos “deberán contactar directamente a la agencia para solicitar el reembolso”, indicó también Davis, sin ofrecer más detalles sobre si la aerolínea dará prioridad a los reembolsos dirigidos a estas agencias para que, a su vez, estas puedan responder con mayor prontitud a sus clientes.

Pasajeros que utilizaron a terceros para comprar un pasaje, incluido un vale, puntos, entre otras opciones

Estos clientes son los que se encuentran en una posición más incierta, ya que no recibirán un reembolso inmediato. Spirit indicó que su compensación “será determinada posteriormente a través del proceso de bancarrota”.

Para más información sobre cancelaciones, reembolsos y el proceso de cierre, los clientes pueden acceder al portal oficial habilitado por la aerolínea en https://spiritrestructuring.com, donde se ofrecen detalles actualizados y orientación sobre los próximos pasos.

Spirit cesó oficialmente sus operaciones ayer, sábado, tras más de 30 años en la industria de la aviación comercial. La empresa indicó que la decisión se produjo luego de no lograr asegurar financiamiento adicional y ante el impacto del aumento reciente en los precios del combustible en su situación financiera.