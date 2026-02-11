Supermercados Econo abrirá un nuevo supermercado en Yabucoa tras un financiamiento de $7.2 millones del Banco de Desarrollo Económico que obtuvo su socio y operador en Jayuya, Iván Marín Rivera, informó la empresa en un comunicado de prensa.

El nuevo supermercado, el número 64 de la cadena, se desarrollará en Plaza Yabucoa Shopping Center y atenderá a más de 30,000 residentes de la zona y municipios cercanos. Ocupará aproximadamente 34,000 pies cuadrados y ofrecerá productos frescos y artículos esenciales, evitando que las familias tengan que trasladarse a otros municipios.

Se espera que la apertura genere 134 empleos directos, tanto durante la construcción como en la operación de la tienda. El municipio también respaldará el proyecto con incentivos y mejoras de infraestructura.

“El respaldo del Banco de Desarrollo Económico fue clave para que este proyecto pudiera comenzar. Y esta alianza nos permite seguir invirtiendo y creciendo en las comunidades donde operamos”, expresó Marín Rivera, cuya empresa familiar en la industria de supermercados fue establecida en 1991.

Por su parte, el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Josué Rivera, destacó que el financiamiento ayudará a impulsar el crecimiento económico, fortalecer el comercio regional y atender necesidades esenciales de la comunidad.

“Desde una perspectiva económica, la apertura de Supermercados Econo contribuirá a agilizar la actividad comercial en la región, fortalecer las operaciones de distribución, suplido y servicios asociados al comercio minorista, y reducir la necesidad de desplazamiento a otros municipios para la adquisición de bienes esenciales”, sostuvo Rivera.

El préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo Económico se estructura con la participación del State Small Business Credit Initiative, un programa federal que apoya a pequeñas y medianas empresas. El Banco de Desarrollo Económico ofrece tasas competitivas desde un 4% fijo, dependiendo del proyecto y del perfil del solicitante.

Econo actualmente cuenta con 63 supermercados en 47 municipios alrededor de la isla y una plantilla de más de 8,000 empleados.