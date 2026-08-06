En septiembre de 2023, Ford presentó el Mustang GTD, el Mustang más potente y costoso de la historia, durante el auto show de Detroit. La automotriz anunció que esta versión tendría más de 800 caballos de fuerza y un precio base de $300,000.

En su versión de producción, esas cifras aumentaron a 815 caballos de fuerza y un precio inicial de $325,000. Sin embargo, con opciones y equipos especiales seleccionados por los clientes, el costo puede aumentar hasta superar los $400,000, sin incluir impuestos ni arbitrios.

Luego de casi tres años desde su presentación, el Mustang GTD comenzó a llegar a los pocos clientes aprobados por Ford Motor Company, incluyendo algunos compradores en Puerto Rico.

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De hecho, el primer Mustang GTD entregado en Puerto Rico ya llegó a la Isla, y lo hizo de una manera poco común: fue transportado por avión en lugar de barco como parte de un proceso especial coordinado por Ford.

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La unidad llegó al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y posteriormente fue trasladada al concesionario Caguas Expressway Motors, donde será entregada a su propietario.

Pero, ¿por qué un Mustang puede costar tanto? La respuesta es que el Ford Mustang GTD no es un Mustang convencional.

Aunque comparte la familia con modelos como el Mustang GT, Dark Horse, Dark Horse SC y los Shelby, el GTD pertenece a otra categoría. Es un superdeportivo inspirado en un carro de carreras, diseñado para pista, pero aprobado para utilizarse legalmente en las calles.

El Mustang GTD combina tecnología de competencia, alto desempeño y exclusividad extrema, convirtiéndose en una de las versiones más especiales jamás creadas por Ford.

Elementos que lo hacen único

Sus 815 caballos de fuerza vienen por medio de un motor V8 de 5.2 litros con supercharger que le da un arranque de 0 a 60 mph de tan solo 2.7 segundos. A partir de ahí, sigue desarrollando hasta alcanzar las 202 mph.

Utiliza materiales livianos y cuenta con una distribución de peso de 50/50. La carrocería es de fibra de carbono y los aros de 20” son de magnesio genuino, que es otro material ultraliviano.

Todos sus elementos son funcionales. Nada es de adorno. Los conductos sobre el bonete son para enfriar el motor, los que están sobre los guardalodos delanteros son para enfriar los frenos y los abanicos traseros que están a simple vista ventilan la transmisión.

La muy balanceada distribución de peso la obtiene por algo muy inusual: la transmisión está instalada en la parte de atrás del carro.

Es el primer Mustang de producción para solamente dos ocupantes.