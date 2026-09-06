El boleto ganador de un premio de $100,000 del sorteo del sábado de Powerball fue vendido en Cayey, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

Según informó la Lotería Electrónica a través de sus redes sociales, el ganador obtuvo $100,000 mediante un premio secundario de Powerball con Power Play, gracias a una jugada automática realizada en el Garaje Texaco Las Américas Service Station Inc., en Cayey.

Los números ganadores del sorteo fueron 15, 40, 47, 53 y 59, mientras que el bolo rojo fue el 9. Además del premio de $100,000, se registraron más de una decena de premios de $200 en Puerto Rico.

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Nadie acertó todos los números del sorteo, por lo que el jackpot aumentó a $175 millones, con la oportunidad de ganar un premio en efectivo de $75.4 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.