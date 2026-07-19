El premio de $200,000 correspondiente al sorteo del Powerball celebrado la noche del sábado fue vendido en un garaje del municipio de Trujillo Alto, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

Según la información publicada a través de sus redes sociales de la entidad, el boleto ganador correspondió a una jugada con la opción Power Play realizada en el Garaje Texaco de Trujillo Alto.

Los números ganadores del sorteo fueron 9, 14, 44, 50 y 56, mientras que el Powerball o bolo rojo fue el 3.

Como nadie acertó el premio mayor, el jackpot aumentó a $526 millones para el próximo sorteo. Quien resulte ganador podrá optar por un pago único en efectivo de $233 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.