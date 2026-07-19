Dos jugosos premios del Powerball cayeron este sábado en Puerto Rico, donde un afortunado ganó $200,000 y otro se llevó un premio de $50,000.

Según el portal de la Lotería Electrónica, el premio de $200,000 correspondió a una jugada regular del Powerball. Los números ganadores del sorteo fueron 9, 14, 44, 50 y 56, con el bolo rojo 3.

Premio de $200,000 del Powerball en el sorteo del 18 de julio de 2026. ( Fotocaptura )

Además, otra persona ganó $50,000 con una jugada del Double Play. En ese sorteo, los números ganadores fueron 5, 11, 25, 26 y 64, con el bolo rojo 11.

Además de estos dos premios principales, también se registraron varios premios menores de $500 y $400.

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Como nadie acertó el premio mayor, el jackpot aumentó a $526 millones para el próximo sorteo. Quien resulte ganador podrá optar por un pago único en efectivo de $233 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.