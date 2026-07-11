Recibir una factura de electricidad más alta de lo esperado puede tener varias explicaciones. Aunque tus hábitos de consumo no hayan cambiado, factores como el aumento en las tarifas eléctricas, el uso excesivo del aire acondicionado, equipos antiguos o pequeños “consumos invisibles” dentro del hogar pueden elevar el costo mensual.

La buena noticia es que muchos de estos problemas tienen solución con ajustes simples que pueden ayudarte a controlar el gasto energético.

Estos son algunos de los motivos más comunes por los que tu factura de luz puede estar aumentando:

El aumento en las tarifas eléctricas

Una de las razones más simples por las que puedes estar pagando más es que el costo de la electricidad haya subido.

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Aunque consumas la misma cantidad de energía que antes, una tarifa más alta por kilovatio hora puede reflejarse directamente en tu factura.

Los aumentos pueden estar relacionados con mayores costos de combustible utilizado para generar electricidad, inversiones en infraestructura eléctrica, ajustes de tarifas según la temporada.

El Negociado de Energía de Puerto Rico de la Junta Reglamentadora de Servicio Público informó que aprobó un aumento en la factura de la luz de 1.34 centavos por kilovatio hora para el próximo trimestre que comprende de los meses de julio a septiembre.

Una forma de identificar si este es el problema es comparar en tu factura cuánto estás pagando por kilovatio hora actualmente frente al mismo periodo del año pasado.

El aire acondicionado consume gran parte de la energía

Los sistemas de climatización suelen ser los equipos que más electricidad utilizan en una vivienda.

Durante épocas de mucho calor, cuando el aire acondicionado trabaja durante más horas, el consumo puede aumentar considerablemente.

Algunos consejos para reducir este gasto:

Ajusta el termostato cuando no estés en casa.

Limpia o cambia los filtros con frecuencia.

Si tu equipo tiene más de 10 años, considera reemplazarlo por uno más eficiente.

Electrodomésticos viejos pueden estar aumentando el consumo

Neveras, secadoras, calentadores de agua y otros equipos antiguos pueden consumir mucha más electricidad que modelos modernos.

Una nevera vieja, por ejemplo, puede utilizar más energía que una nueva diseñada para mayor eficiencia.

Si buscas reducir gastos, prioriza cambiar los equipos que permanecen encendidos constantemente, como:

Neveras.

Calentadores de agua.

Sistemas de aire acondicionado.

Cuando sea posible, busca modelos con certificación de eficiencia energética.

Aparatos conectados aunque estén apagados: el consumo “fantasma”

Muchos dispositivos continúan utilizando electricidad aunque no estén encendidos.

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Televisores, consolas de videojuegos, cargadores, computadoras y cafeteras pueden seguir consumiendo energía mientras permanecen conectados.

Este llamado “consumo vampiro” puede representar entre un 5% y 10% del uso eléctrico de un hogar.

Para reducirlo:

Desconecta cargadores que no estés utilizando.

Usa multienchufes inteligentes que permitan apagar varios equipos al mismo tiempo.

Falta de aislamiento o filtraciones de aire

Si el aire frío del acondicionador se escapa por puertas, ventanas o espacios sin sellar, el equipo tendrá que trabajar más para mantener la temperatura deseada.

Esto puede aumentar el consumo y la factura mensual.

Algunas soluciones:

Revisa filtraciones alrededor de puertas y ventanas.

Sella espacios donde pueda escaparse el aire.

Considera una evaluación energética de la vivienda.

Bombillas poco eficientes

El tipo de iluminación que utilizas también afecta tu factura.

Las bombillas incandescentes tradicionales consumen mucho más que las luces LED.

Cambiar a bombillas LED puede ser una de las formas más fáciles de reducir el consumo eléctrico.

Además:

Apaga las luces al salir de una habitación.

Aprovecha la luz natural durante el día.

El uso del calentador de agua

El agua caliente puede representar una parte importante del consumo energético del hogar.

Los baños largos, lavar ropa con agua caliente y usar constantemente el lavaplatos pueden aumentar el gasto.

Para ahorrar:

Reduce el tiempo de las duchas.

Lava ropa con cargas completas.

Evita usar agua caliente cuando no sea necesario.

Consejos rápidos para bajar la factura de luz

Ajusta el aire acondicionado a una temperatura eficiente.

Cambia filtros regularmente.

Sustituye bombillas antiguas por LED.

Desconecta equipos que no utilizas.

Reemplaza electrodomésticos viejos cuando sea posible.

Sella filtraciones de aire.

Monitorea tu consumo mensual.

Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden representar ahorros importantes a largo plazo y ayudarte a evitar sorpresas cuando llegue la factura eléctrica.