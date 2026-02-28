En Puerto Rico, el uso de aplicaciones de pago digital se ha convertido en parte de la rutina diaria.

Desde pagar la renta y dividir una cuenta en un restaurante hasta enviar dinero a familiares o hacer compras informales, plataformas como ATH Móvil, Zelle, PayPal y Venmo facilitan transferencias en cuestión de segundos.

Sin embargo, esa misma rapidez puede convertirse en un problema cuando se cometen errores. Expertos en seguridad financiera advierten que descuidos comunes pueden provocar pérdidas de dinero, fraudes y situaciones difíciles de revertir.

Enviar dinero sin verificar el número

Uno de los errores más frecuentes es enviar dinero sin confirmar correctamente el número de teléfono del destinatario. En el caso de ATH Móvil, las transferencias entre personas suelen ser inmediatas. Si se marca un número incorrecto, el dinero puede terminar en manos equivocadas y recuperarlo no siempre es sencillo.

PUBLICIDAD

La recomendación es clara: revisar dos veces el número antes de confirmar el envío.

Usar la app para pagar a desconocidos

Muchas estafas en la Isla ocurren a través de ventas informales en redes sociales o clasificados digitales. Algunos usuarios pagan por artículos que nunca reciben.

Estas aplicaciones están diseñadas principalmente para transacciones entre personas de confianza. A diferencia de una tarjeta de crédito, no siempre ofrecen protección al comprador si el vendedor desaparece.

Caer en mensajes falsos o urgentes

También se han reportado intentos de fraude en los que personas se hacen pasar por empleados de banco o familiares y solicitan dinero con carácter urgente. Ninguna plataforma legítima pide enviar dinero para “proteger” una cuenta.

Ante cualquier mensaje sospechoso, lo recomendable es entrar directamente a la aplicación oficial o contactar a la persona por otro medio antes de hacer una transferencia.

No activar medidas de seguridad

Otro error común es no activar las opciones de seguridad disponibles, como PIN, autenticación biométrica o verificación en dos pasos. Si el celular se pierde o es robado, una cuenta sin protección adicional puede quedar vulnerable.

Además, utilizar la misma contraseña en varias plataformas aumenta el riesgo de acceso no autorizado.

Dejar grandes cantidades de dinero en la app

Aunque estas aplicaciones manejan dinero, no funcionan exactamente como una cuenta bancaria tradicional. Algunas te permiten mantener el dinero en el app, sin embargo dejar grandes sumas acumuladas en ellas puede ser riesgoso. Lo más prudente es transferir los fondos a una cuenta bancaria asegurada con regularidad.

No revisar las transacciones

Muchos usuarios no verifican su historial de movimientos con frecuencia. Revisar las transacciones permite detectar errores o cargos no autorizados a tiempo y actuar rápidamente.