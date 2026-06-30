Los pueblos de Hatillo y Yauco cuentan con nuevos ganadores de $50,000 tras el sorteo del Powerball celebrado ayer, lunes.

Ambos premios fueron obtenidos mediante jugadas con la modalidad de Doble Play.

Según informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico a través de sus redes sociales, uno de los premios de $50,000 fue ganado con una jugada automática realizada en la Farmacia El Paseo, en Yauco.

Premio del Powerball en Yauco ( Fotocaptura )

El otro premio de la misma cantidad correspondió a una jugada efectuada en el Garaje Gulf Isla Quick Lube Inc., en Hatillo.

Premio de $50,000 en Hatillo ( Fotocaptura )

Además de estos premios, la Lotería Electrónica informó sobre un premio de Loto Cash de $20,000. El boleto ganador correspondió a una jugada automática realizada en el Garaje Texaco Estrella Service Station, en Caguas.

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En el caso del Powerball, como nadie acertó el premio mayor ni en el sorteo regular ni en el Double Play, los botes aumentaron a $360 millones y $10 millones, respectivamente..

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.