Dow planea recortar unos 4,500 empleos mientras el fabricante de productos químicos pone más énfasis en el uso de inteligencia artificial y automatización en su negocio.

La empresa dijo el jueves que anticipa entre 600 millones y 800 millones de dólares en gastos de indemnización relacionados con los recortes. Esos costos son parte de un plan más amplio destinado a simplificar las operaciones y optimizar.

Las acciones de Dow Inc., que cuenta con aproximadamente 34,600 empleados a nivel mundial, cayeron un 2% antes de la apertura del mercado. La empresa tiene su sede en Midland, Michigan.

En enero de 2025, los ejecutivos de Dow dijeron que la empresa buscaba ahorrar 1,000 millones de dólares en gastos y anticipaba recortar alrededor de 1,500 empleos en todo el mundo. En julio anunció el cierre de tres plantas en Europa y la eliminación de 800 empleos.

Esta semana las empresas han anunciado miles de despidos después de un año frustrante para quienes buscan trabajo en Estados Unidos.

Amazon anunció el miércoles el recorte de unos 16,000 puestos corporativos, tres meses después de despedir a otros 14,000 trabajadores. United Parcel Service (UPS) dijo el martes que planea recortar hasta 30,000 empleos operativos este año.

Pinterest anunció despidos esta semana en parte debido al aumento en el uso de la IA.

Los estadounidenses se sienten cada vez más ansiosos por las probabilidades de encontrar un empleo o conseguir uno mejor. Los economistas han dicho que las empresas están en gran medida en un punto muerto de “no contratar, no despedir”. El mercado laboral estadounidense se ha estancado en general, y se añadieron solo 50,000 empleos el mes pasado, comparada con 56,000 en noviembre.

El aumento de los costos operativos ha acompañado los despidos en algunos sectores, y los líderes empresariales citan el aumento de costos, incluidos los aranceles del presidente Donald Trump, así como cambios en el gasto.

Las expectativas de los consumidores para la economía de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo desde 2014. Eso ocurre mientras algunas empresas reducen sus plantillas y redirigen dinero a la inteligencia artificial, a menudo integrada en una reestructuración corporativa más amplia.