Frontier Airlines abrió una Oficina de Gestión de Proyectos en Guaynabo que albergará a empleados que supervisarán trabajos para una variedad de iniciativas de la empresa.

Actualmente, ocho personas laboran en la instalación, y se espera un mayor crecimiento, informó la empresa.

“Combinado con las operaciones y la base de tripulación de Frontier en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan (SJU), además de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN) y el Aeropuerto Internacional Mercedita en Ponce (PSE), la aerolínea y sus socios comerciales ahora emplean a más de 730 personas en Puerto Rico, lo que resulta en un impacto salarial económico anual de más de $101 millones”, se indicó en comunicado de prensa.

La compañía aseguró que la Isla “juega un papel fundamental”, por lo que se tomó la decisión de abrir el nuevo centro.

James Dempsey, presidente de Frontier Airlines, aprovechó la ocasión para “extender nuestro profundo agradecimiento al gobierno y otros socios en Puerto Rico por su continuo apoyo a medida que traemos oportunidades de trabajo y turismo adicionales a Puerto Rico”.

“La apertura de esta nueva oficina de Frontier Airlines en Puerto Rico reafirma la confianza de la aerolínea en nuestro talento y fortalece su relación de largo plazo con la isla”, dijo, por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón-Reichard.

“Frontier es un socio invaluable para nuestro mercado, donde los fuertes lazos familiares y comerciales con los Estados Unidos impulsan un flujo constante de viajeros y visitantes locales. Esta inversión trae empleos de calidad y profundiza la conexión entre la marca y Puerto Rico como un centro estratégico para la aviación, el turismo y la conectividad con nuestras comunidades en el extranjero. Nuestro compromiso es continuar creando las condiciones para que empresas globales como Frontier encuentren en Puerto Rico el lugar ideal para crecer y expandir sus operaciones”, añadió.