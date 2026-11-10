Los pasajeros de la aerolínea Frontier tendrán nuevas opciones para viajar con mayor comodidad.

La empresa anunció una transformación de sus cabinas que incluirá asientos de Primera Clase, más espacio para las piernas, conexiones eléctricas y Wi-Fi de alta velocidad.

La compañía informó este martes que ya abrió las reservaciones para sus nuevos asientos, cuya instalación comenzó y se espera que concluya el 5 de marzo de 2027.

La nueva configuración abarcará las primeras ocho filas de los aviones. Las dos primeras contarán con asientos de Primera Clase distribuidos en una configuración de dos por dos, sin asientos centrales y con una separación de hasta 37 pulgadas entre filas.

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Mientras, las filas tres a la ocho tendrán asientos con espacio adicional para las piernas, con una separación de hasta 34 pulgadas.

Frontier Airlines ( Suministrada )

Los pasajeros ya pueden reservar estas opciones para vuelos a partir del 5 de marzo de 2027. Los precios introductorios comienzan en $129 por trayecto para el paquete First Class y $90 para el paquete Premium.

El paquete First incluye el asiento de Primera Clase, dos maletas facturadas, una maleta de mano y embarque prioritario. Por su parte, el paquete Premium incluye el asiento con espacio adicional para las piernas, una maleta de mano y embarque prioritario.

La transformación también contempla la instalación de conexiones USB-C en los asientos de las primeras ocho filas, lo que permitirá a los pasajeros cargar sus dispositivos durante el vuelo. Este cambio, al igual que la incorporación del servicio de Wi-Fi de Starlink, comenzará a implementarse en 2027 y se extenderá progresivamente durante el año.

“Estamos transformando lo que los pasajeros pueden esperar cuando vuelan con Frontier”, expresó por escrito Bobby Schroeter, principal oficial de Mercadeo de la aerolínea.

El ejecutivo destacó que las nuevas opciones buscan ofrecer mayor comodidad y conveniencia, sin abandonar el compromiso de Frontier de mantener tarifas económicas.

La aerolínea también ofrecerá asientos UpFront Plus en filas seleccionadas, que garantizan que el asiento central contiguo permanezca desocupado.

Con estas mejoras, Frontier busca ampliar las opciones de sus pasajeros y ofrecer una experiencia de viaje más cómoda, mientras incorpora servicios de conectividad para trabajar, navegar por internet y disfrutar de contenido durante los vuelos.