A horas de iniciar su nueva etapa como una empresa de medios de comunicación 100% digitales, GFR Media, casa editora de El Nuevo Día y Primera Hora (PH), presentará este domingo el documental “Nuestra próxima edición”, que repasará la historia de ambos periódicos, honrará el legado de sus productos impresos y mostrará la hoja de ruta de la organización hacia el futuro.

El documental contará con la participación de miembros de la familia Ferré Rangel, propietarios de GFR Media, periodistas, editores y empleados.

De igual forma, intervendrán figuras prominentes del quehacer social, deportivo y de negocios de la isla, quienes destacarán el impacto de ambos diarios por más de 56 años.

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Los lectores de El Nuevo Día y PH podrán sintonizar el documental a las 4:30 p.m. a través de elnuevodia.com, primerahora.com y Telemundo, canal 2.

El filme es dirigido por Dennis Rivera Pichardo, gerente sénior creativo de GFR Media, y narrado por Benjamín Torres Gotay, editor sénior de Proyectos y Coberturas Especiales.

“‘Nuestra Próxima Edición’” cuenta cómo un periódico que nació en Ponce se convirtió en la memoria del país. El papel fue el vehículo de esa historia durante generaciones, y lo honramos. También es la historia del compromiso de servirle a Puerto Rico, de fiscalizar, de estar presente cuando más importa. Ese compromiso nos ha llevado a evolucionar muchas veces, y hoy nos permite llegar a más puertorriqueños que nunca. Esta es la próxima edición de esa historia”, sostuvo María Eugenia Ferré Rangel, presidenta de la junta de directores de GFR Media.

39 Fotos Revive en fotos un momento histórico para el periódico, que tras 28 años en papel evoluciona hacia 100% digital

“‘Nuestra próxima edición’ documenta la transformación de El Nuevo Día mientras rinde homenaje a las generaciones de periodistas, fotógrafos, diseñadores, prensistas, videógrafos, y colaboradores que han construido el legado de este medio durante más de 56 años. Como fotoperiodista nacido y criado en sus páginas, dirigir creativamente este documental ha sido un privilegio profundamente personal. Junto a Benjamín Torres Gotay, José Orlando Delgado y Alberto Bartolomei, buscamos contar una historia sobre la evolución de una institución que continúa reinventándose para servir mejor a Puerto Rico sin perder la esencia que la ha definido desde sus inicios”, expresó, por su parte, Rivera Pichardo.

El lunes pasado, GFR Media informó que El Nuevo Día y PH publicarán exclusivamente en formato digital a partir del próximo lunes, 28 de septiembre.

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La organización explicó que el anuncio es parte de su plan estratégico y que representa la culminación de un proceso de preparación para responder a la evolución en los hábitos de consumo de sus audiencias, así como a la necesidad de llegar a ellas en los formatos y plataformas que prefieren.

El Nuevo Día y PH son líderes en el consumo de noticias digitales en Puerto Rico. El Nuevo Día cuenta con sobre 3.4 millones de usuarios únicos mensuales y PH, con sobre 2.8 millones.

Según el más reciente PR Digital Trends Study 2026, comisionado por la Asociación de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) a la firma Estudios Técnicos, el 59.4% de los lectores del país prefiere acceder a elnuevodia.com, mientras que el 58.3% prefiere acceder a primerahora.com.

En comparación con 2025, las plataformas digitales de ambos periódicos alcanzaron un crecimiento de doble dígito: El Nuevo Día aumentó 17.7% y PH creció 12.2%.

Desde sus comienzos en 1970, El Nuevo Día ha sido pionero en Puerto Rico con decisiones que incluyen el lanzamiento en 1997 de endi.com, el primer canal de noticias digital en Puerto Rico, y el lanzamiento de Primera Hora, así como como con su liderazgo en el desarrollo de estrategias para conectar de manera innovadora con los sobre seis millones de boricuas que viven en los Estados Unidos.