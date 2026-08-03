Los problemas de generación eléctrica en Puerto Rico continúan este lunes, por lo que el sistema enfrenta nuevamente la posibilidad de interrupciones de servicio durante la tarde, cuando aumenta la demanda de energía.

La situación responde a la salida de servicio de la Unidad 6 de la Central San Juan, reportada el domingo por Genera PR debido a problemas en su sistema de excitación, el mecanismo encargado de suministrar la corriente necesaria para crear el campo magnético del generador y mantener estable el voltaje de salida.

La salida de esta unidad provocó relevos de carga. Según LUMA Energy, la avería aún no ha sido corregida, aunque aseguró que su personal eléctrico trabaja para atender la situación.

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A este escenario se suma la situación en la Unidad 6 de la Central Costa Sur, en Guayanilla, donde continúan los trabajos tras el evento ocurrido el pasado 16 de julio, que permanece bajo investigación y que también provocó interrupciones eléctricas.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN – 8:00 AM



Durante la noche de ayer, la unidad 6 de Central San Juan salió de servicio por problemas en su sistema de excitación, el mecanismo que suministra la corriente necesaria para producir el campo magnético del generador y mantener… — Genera PR (@Genera_PR) August 3, 2026

Ayer, Genera PR informó que habían culminado las pruebas técnicas y que se habían reemplazado tres pararrayos que presentaban fallas en la subestación cercana a la Unidad 6. Sin embargo, durante el proceso de arranque de la unidad surgieron nuevos inconvenientes.

Según explicó la empresa, se detectaron problemas con la Válvula de Control Principal (Main Control Valve), por lo que se realiza un diagnóstico para poder continuar con el procedimiento.

“Se le está realizando un diagnóstico para poder continuar con el proceso de arranque”, indicó Genera PR.

Mientras continúan los trabajos en ambas unidades, LUMA Energy y Genera PR monitorean el comportamiento del sistema eléctrico ante el aumento en la demanda. Por ahora, no se han informado interrupciones de servicio provocadas por falta de generación, aunque el panorama podría variar durante las horas pico de consumo, que normalmente comienzan después de las 5:00 p.m., cuando incrementa el uso residencial de electricidad.