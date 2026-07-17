Más de 300 mil clientes de LUMA Energy se encontraban sin servicio esta noche, luego que la Unidad 6 de la Central Costa Sur saliera de servicio abruptamente, informó el portavoz del consorcio energético Hugo Sorrentini a Primera Hora mediante mensajes de texto.

Esta avería se sumó a la de la Unidad 5, que salió de servicio en horas de la tarde por la rotura de una caldera, según confirmó el Zar de Energía Josué Colón Ortiz, en sus redes sociales. La reparación de esa rotura, según se informó, se extenderá hasta el domingo, mientras que hasta el momento no se ha informado la situación de la Unidad 6, que llevaba apenas dos semanas en servicio tras haber sufrido otra avería. A eso de las 8:42 p.m. 171,665 abonados del servicio eléctrico continuaban sin servicio.

PUBLICIDAD

A estas unidades averiadas se suman San Juan 7 y Palo Seco 4, todas administradas por Genera PR, según detalló Colón Ortiz.

"El personal técnico del operador privado Genera Puerto Rico informó que la razón para la salida de la Unidad Costa Sur #5, hoy a la 1:05 p.m. fue por rotura en la caldera. Igualmente, informaron que la reparación de esa Unidad tomará hasta la noche del domingo. Esto sumado a otras 2 unidades, San Juan #7 y Palo Seco #4, bajo la responsabilidad de Genera, que al presente están fuera de servicio por fallas en sus respectivas calderas han reducido la capacidad disponible en aproximadamente 700mw. SAN JUAN #7 - 100mw PALO SECO #4 - 200mw COSTA SUR #5 - 400mw Esto coloca el Sistema de Generación con una capacidad limitada para atender el 100% de la demanda de energía proyectada para esta noche. Solicitamos a los clientes prudencia en el consumo de energía para minimizar la probabilidad y magnitud de clientes que puedan ver afectado su servicio", lee la publicación de Colón Ortiz en la red social X.

Mientras, LUMA Energy adelantó que continuarían implementando relevos de carga mientras se logra estabilizar el sistema energético.