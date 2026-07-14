¿Tienes atrasos en el pago del servicio de energía eléctrica?

La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) del Departamento de la Familia todavía tiene fondos disponibles para asistir a las familias de escasos recursos, confirmó Primera Hora.

Fue a finales de mayo cuando la ADSEF comenzó a recibir solicitudes bajo el subprograma Crisis de Energía del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), destinado a asistir a familias elegibles con atrasos en el servicio eléctrico. Con esta asistencia, se dan ayudas de hasta un máximo de $1,000 a familias de bajos ingresos con deudas entre $20 y $5,000 en su factura de LUMA Energy.

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En su primera fase, se extendió la ayuda de manera automática a 3,960 familias participantes activas del Programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF), del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y adultos mayores de 60 años que cumplieran con los criterios socioeconómicos establecidos por el programa federal.

Mientras tanto, la Plataforma de ADSEF Digital o el número telefónico 3-1-1 ha estado disponible para recibir solicitudes de asistencia a los abonados que tienen dificultades para costear el servicio eléctrico.

La portavoz de prensa de la agencia, Frances Rodríguez, no pudo precisar la cantidad de fondos disponibles, ya que continúan evaluando casos diariamente. No obstante, aseguró que “quedan fondos disponibles” para asistir a más ciudadanos.

Comentó que la asistencia no se detendría hasta agotar los fondos y no se prevé que ocurra en este mes de julio.

Los detalles los prestó, luego de ADSEF publicara un aviso público para llamar a la ciudadanía a participar de una vista pública en la que se escuchará su sentir sobre este programa de asistencia económica para sufragar gastos de energía para residencias de personas con bajos ingresos.

Según el anuncio, “se realizará una vista pública virtual para recibir comentarios orales y escritos sobre la utilización y distribución de los fondos disponibles para los componentes de Subsidio de Energía, Crisis de Energía y Climatización” sobre los fondos que Puerto Rico recibiría para el próximo año fiscal federal, que inicia en octubre.

Los interesados en participar deben acceder este próximo jueves a la vista, a través de la plataforma de ADSEF Digital. La vista se realizará de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

“Tu participación fortalece el proceso y contribuye al desarrollo de un programa que atienda las necesidades de las familias elegibles en Puerto Rico”, indicó ADSEF en las redes sociales, al anunciar la vista.

Rodríguez informó que este proceso “es parte del requisito federal de evaluación del programa”.