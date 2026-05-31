El gobierno anunció el inicio de una nueva fase de ayudas para familias con atrasos en el pago del servicio eléctrico, mediante el subprograma Crisis de Energía del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés).

La iniciativa, administrada por el Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), benefició inicialmente a unas 3,960 familias alrededor de la Isla mediante desembolsos automáticos que superan los $925,000.

Según se informó, las ayudas estarán dirigidas principalmente a participantes activos del Programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF), beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y adultos mayores de 60 años que cumplan con los criterios socioeconómicos establecidos por el programa federal.

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Además, desde el pasado 27 de mayo de 2026, las personas elegibles podrán solicitar la asistencia a través de la plataforma ADSEF Digital. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta que se agoten los fondos disponibles.

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sostuvo que la medida busca atender las dificultades que enfrentan muchas familias debido al aumento en los costos de energía.

“Con esta nueva fase de asistencia buscamos atender situaciones de atraso en el servicio eléctrico que afectan directamente la estabilidad y calidad de vida de muchas familias. Nuestro enfoque continúa siendo facilitar ayudas directas y accesibles a quienes más lo necesitan, mediante procesos ágiles y responsables”, expresó la funcionaria.

Por su parte, la administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, explicó en declaraciones escritas que el programa combina pagos automáticos con un proceso de solicitud para ampliar el alcance de la ayuda a más hogares elegibles.

“El componente de Crisis de Energía permite atender casos de familias con balances atrasados en su servicio eléctrico y apoyar hogares que enfrentan dificultades económicas temporeras. Hemos trabajado para establecer un proceso accesible mediante ADSEF Digital y, al mismo tiempo, agilizar ayudas automáticas para participantes previamente identificados bajo los criterios del programa”, indicó.

Medina Díaz precisó que podrán solicitar el beneficio aquellas personas o familias que cumplan con los niveles de ingresos establecidos bajo las guías federales de pobreza, tengan una cuenta activa de energía eléctrica a nombre del solicitante o de algún miembro de su núcleo familiar y mantengan balances vencidos que oscilen entre $20 y $5,000.

La asistencia podrá alcanzar hasta un máximo de $1,000 por hogar elegible, según las disposiciones del programa.