Mas de 100 mil clientes del sistema eléctrico se encuentran sin servicio debido a un apagón provocado por la salida de la Unidad de 5 de la estación Costa Sur, operada por Genera PR, según informó LUMA Energy.

“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía por parte de Genera Puerto Rico. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio. Aunque no somos responsables por la generación, colaboramos estrechamente con las compañías generatrices para proteger la estabilidad del sistema eléctrico”, informó el consorcio energético a eso de las 12:58 p.m. en sus redes sociales. Hasta el momento, Genera no había ofrecido detalles sobre la situación en Costa Sur.

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Tan reciente como la semana pasada, se registró otra avería en Costa Sur que provocó la salida de la Unidad 6. La reparación de esa unidad se completó el lunes de la semana pasada.

De acuerdo con el portal de LUMA, a la 1:18 de la tarde, unos 74 mil abonados se hallaban sin servicio eléctrico en distintas zonas.

@ZardeEnergia, Ing. Josué Colón Ortiz, Informa:



Informamos que la Unidad #5 de Costa Sur salió de servicio a la 1:05 p.m. El personal técnico de Genera Puerto Rico se encuentra evaluando la Unidad para retornarla a servicio a la brevedad. El operador del sistema LUMA Energy,… pic.twitter.com/AXCFXt9sXp — Zar de Energía (@ZardeEnergia) July 16, 2026

Debido a que se estarían realizando “relevos de carga”, la cifra de clientes sin servicio y las zonas afectadas podrían variar hasta que se logre estabilizar el sistema o compensar la deficiencia de generación.