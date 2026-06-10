Miles de clientes se quedaron sin servicio eléctrico poco antes del mediodía debido a una avería por la salida abrupta de AES del sistema de generación, informó tanto LUMA Energy como el Zar de Energía, en redes sociales.

A las 11:43 de la mañana, un total de 170 mil clientes se encontraban sin servicio eléctrico por “relevos de carga”, según el consorcio energético. “Hay relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por la salida abrupta de AES Puerto Rico. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio”, informó LUMA Energy en sus redes sociales.

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“El personal técnico de @AESpuertorico nos acaba de informar que tuvieron una avería en la Unidad AES#2, que salió de servicio a las 11:31 a.m. Los operadores @lumaenergypr, LLC., y @Genera_PR están atendiendo la situación para normalizar las operaciones y restablecer el servicio a los clientes afectados a la mayor brevedad. Solicitamos prudencia en el consumo de energía a los clientes durante las horas pico de demanda. Esto ayudará a reducir la posibilidad de afectar el servicio a los clientes”, informó por su parte el Zar de Energía en redes sociales.

A las 12:21 de la tarde, un total de 33,887 continuaban sin servicio eléctrico.

Usuarios inundaron las redes sociales con comentarios, dejando saber sobre las interrupciones de servicio que tomaron por sorpresa a todos a eso del mediodía de hoy.