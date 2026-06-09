“Solicitamos la cooperación y prudencia en el consumo de energía de los clientes durante las horas pico de demanda hoy”.

Este mensaje fue publicado en la tarde de este martes en las redes sociales por el Zar de Energía, Josué Colón, ante los problemas de generación de energía eléctrica que se registra y que pudiese generar relevos de carga.

Explicó que la unidad #1 de AES Puerto Rico, en Guayama, salió de funciones a las 5:11 a.m. A esto se le une que la unidad #2 de la Central Aguirre estaba en mantenimiento.

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El Zar informó que ya “comenzó el proceso de arranque de la unidad con la expectativa de sincronizarla al sistema en la tarde de hoy”. No obstante, en el proceso de normalizar el sistema puede que se tenga que activar el relevo de carga, en el cual se quedan sin servicio una cantidad de abonados indeterminada.

De hecho, la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía, LUMA Energy, alertó a la ciudadanía de “una alta probabilidad de que se lleven a cabo relevos de carga en algunos pueblos”.

Indicó que la insuficiencia en generación “podría provocar interrupciones temporales del servicio durante la noche de hoy. Aunque no somos responsables de la generación, mantenemos comunicación constante con las generatrices para minimizar el impacto en nuestros clientes”.