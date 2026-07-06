Al tiempo que una advertencia de calor permanece en efecto para gran parte de Puerto Rico, LUMA Energy advirtió que podría implementar relevos de carga durante la tarde y la noche de este lunes, lo que dejaría sin servicio eléctrico a clientes en momentos en que los índices de calor superan los 100 grados Fahrenheit.

Según informó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en una comunicación escrita publicada en sus redes sociales, las interrupciones del servicio podrían producirse debido a “problemas de generación” proyectados tras la salida de operación de las unidades Costa Sur 6 y Aguirre 1 y 2.

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“Si la demanda supera la generación disponible, estas condiciones podrían resultar en interrupciones temporeras mediante relevos de carga. Aunque la generación no es responsabilidad nuestra, mantenemos comunicación constante con las generatrices para minimizar el impacto en nuestros clientes”, escribió LUMA en una declaración que no está firmada por ninguno de sus altos funcionarios.

Existe una alta probabilidad de que se implementen relevos de carga esta tarde y noche debido a la falta de generación. Ayer, cerca de las 9:30 p.m., las unidades Costa Sur 6 y Aguirre 1 y 2, operadas por @Genera_PR , salieron de servicio y continúan fuera en este momento.



Si… — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) July 6, 2026

El consorcio también informó que activó el programa CBESS, que permite integrar a la red la energía almacenada en las baterías de algunos clientes. No obstante, indicó que ese recurso no será suficiente para cubrir la demanda pico proyectada entre las 5:30 p.m. y las 9:30 p.m.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que más de 60 municipios permanecerían bajo una advertencia de calor desde las 10:00 a.m. de este lunes, con índices de calor que podrían superar los 107 grados Fahrenheit.