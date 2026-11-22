Un boleto ganador de $100,000 del Powerball fue vendido en Puerto Rico durante el sorteo celebrado anoche, sábado, en el que también se registraron otros premios menores en la Isla.

Según el portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores fueron el 5, 29, 33, 36 y 45, con el bolo rojo 22. Entretanto, un jugador de Florida acertó los seis números y se llevó el premio mayor, estimado en $114 millones.

Premio de $100,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

El boleto premiado en Puerto Rico acertó cuatro números blancos y el bolo rojo, y contó con la opción Power Play, que duplicó el premio de $50,000 a $100,000.

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Tras conocerse el nuevo ganador del premio mayor, el jackpot del Powerball volverá a comenzar en $20 millones para el próximo sorteo, que se celebrará el lunes 23 de noviembre.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido