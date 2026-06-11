Luego de su debut mundial en el New York Auto Show durante la pasada Semana Santa, acaba de llegar a Puerto Rico la Infiniti QX65 2027.

Es un modelo completamente nuevo para la marca japonesa de lujo y representa una ampliación de su línea QX60.

Ambas son SUV medianas pero la QX65 ostenta un toque más deportivo y eso viene por medio de su configuración fastback. Gracias a ese corte trasero el nuevo modelo adquiere una apariencia menos formal y más dinámica.

Otro elemento propio está en su diseño frontal en el que se integran marcados rasgos de estilo de la nueva generación del máximo modelo de lujo de Infiniti, la QX80.

PUBLICIDAD

Los vemos en la parrilla grande y muy pronunciada y en los focos estrechos y alargados que están divididos por largas hileras curvadas de luces más pequeñas. Es un patrón de diseño al que Infiniti se refiere como piano keys por la semejanza a las teclas de un piano.

Por el diseño fastback, la QX65 adquiere la descripción de crossover coupé, una subcategoría que fue creada por la propia Infiniti en 2003 con su exitosa línea FX. La gran acogida de la FX impulsó a que muchas otras automotrices imitaran esa configuración y lanzaran sus propias crossover coupés.

Las QX65 están equipadas con un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros con el sistema VC Turbo. Es una tecnología creada por la compañía matriz de Infiniti, Nissan con la que se regula la compresión dentro de cada cilindro para extraer la mayor cantidad de potencia pero a la vez, aumentando el rendimiento de la gasolina. En la categoría de lujo Infiniti es la única marca en tener esta tecnología.

En la QX65 genera 268 caballos de fuerza y va acompañado de una transmisión automática tradicional de nueve velocidades.

Un gran plus en las QX65 es que todas tienen sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) como equipo estándar.